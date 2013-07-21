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Испания. Сегунда
Команды
Овьедо
€ 31,10 млн
Реал Овьедо
Овьедо
Испания. Сегунда
Стадион:
Карлос Тартьере
Сайт:
http://www.realoviedo.es
Тренер:
Гильермо Алмада
Состав
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Расписание
Таблица
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
23 июля
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
22 июля
9
Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»
22 июля
7
Агенты Виньяса высказались об интересе из России
22 июля
2
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
2-кратный чемпион Европы объявил о завершении карьеры
2 июля
«Спартак» готов заплатить 17 миллионов за уругвайского форварда, который стоит в 4 раза дешевле
1 июля
38
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Овьедо» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Реал Овьедо» – «Алавес»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.40
16 мая
Мбаппе назвал свою единственную ошибку в «Реале»
15 мая
3
Арбелоа сказал, ставит ли Мбаппе на 4-е место среди нападающих «Реала»
15 мая
2
Мбаппе раскрыл, почему Арбелоа не выпустил его в стартовом составе «Реала» против «Овьедо»
15 мая
2
Примера. «Реал» обыграл «Овьедо» и гарантировал 2-е место
15 мая
1
Трансляция
«Реал» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026
14 мая
«Реал» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 1.75
13 мая
Испанский клуб вылетел из Примеры после 1-го сезона в элите за 25 лет
12 мая
1
Трансляция
«Овьедо» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Овьедо» – «Хетафе»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 2.07
9 мая
Трансляция
«Бетис» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Бетис» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.55
2 мая
Трансляция
«Овьедо» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
Трансляция
«Овьедо» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026
23 апреля
«Овьедо» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2026 с коэффициентом 1.75
22 апреля
«Сельта» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026
12 апреля
«Сельта» – «Реал Овьедо»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.7
11 апреля
Трансляция
«Овьедо» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
«Овьедо» – «Севилья»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.90
5 апреля
Трансляция
«Леванте» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026
21 марта
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