12 апреля в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» на своeм поле примет аутсайдера «Реал Овьедо». Хозяева ведут борьбу за еврокубки и находятся в отличной атакующей форме, а гости прочно обосновались на последнем месте и выезжают в Виго с одной лишь надеждой на чудо.

«Сельта»

Галисийцы выдают яркий сезон и сейчас занимают 6-е место – это зона Лиги Европы. В атаке у «Сельты» полный порядок: команда забивает в 12 из 14 последних матчей, а в последних 5 встречах и вовсе штампует 1.8 гола за игру. Борха Иглесиас (15 голов в сезоне) – настоящий лидер атаки, который способен решить эпизод в одиночку. Проблема лишь в обороне – 2 пропущенных гола в среднем за последние 5 матчей, и «Сельта» пропускает в 3 последних играх. Но дома галисийцы – настоящая крепость: они не проигрывают «Овьедо» на своeм поле в 9 последних матчах! Это фантастическая статистика, которая практически гарантирует как минимум ничью.

«Реал Овьедо»

Астурийцы переживают настоящий кошмар. Команда находится на последнем месте в таблице и не может выиграть на выезде уже 12 матчей подряд. Это катастрофа. Да, в атаке ещe теплится жизнь – «Овьедо» забивает в 4 последних матчах, а в последних 5 играх имеет 1 гол за игру. Но оборона... 1.6 пропущенных в среднем за последние 5 матчей, и этого явно недостаточно, чтобы спасаться от вылета. В личных встречах с «Сельтой» на выезде у астурийцев статистика удручающая: 9 матчей без побед. Единственное, что может вселить надежду, – это победа над «Севильей» (1:0) в прошлом туре, но в гостях против «Сельты» этого будет катастрофически мало.

Факты о командах

«Сельта»

Лучший бомбардир: Федерико Виньяс (7 голов)

Прогноз на матч «Сельта» – «Реал Овьедо»

«Сельта» дома против аутсайдера, который не выигрывает на выезде 12 матчей, – это сценарий, в котором хозяева просто обязаны брать три очка. Галисийцы забивают регулярно, а оборона «Овьедо» не выглядит неприступной. Да, «Сельта» сама пропускает, но вряд ли астурийцы смогут этим воспользоваться в достаточной мере. Скорее всего, хозяева оформят уверенную победу, а их голевая серия продолжится. Гости могут забить гол престижа, но не более.

