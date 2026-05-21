22 мая в финале Кубка Франции встретятся «Ланс» и «Ницца». Обе команды показали идеальный путь в турнире – по 5 побед из 5. Финал обещает быть напряжeнным и тактическим, учитывая характер противостояний этих соперников в последнее время.

«Ланс»

«Ланс» подходит к финалу в хорошей форме: команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. В Кубке Франции «Ланс» демонстрирует феноменальную атаку – забивает в 5 последних матчах турнира. В последних 5 играх «Ланс» забил 9 голов (1.80 в среднем) и пропустил 6 (1.20 в среднем). Атака работает эффективно, но оборона не без проблем – команда пропускает в 3 последних кубковых матчах. В полуфинале был разгромлен «Тулуза» (4:1). Лучший бомбардир команды (данные не предоставлены) – ключевая фигура в атаке.

«Ницца»

«Ницца» также идеально прошла кубковый путь: 5 побед подряд. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. В последних 5 играх «Ницца» забила 5 голов (1.00 в среднем) и пропустила 4 (0.80 в среднем). В отличие от «Ланса», «Ницца» делает ставку на надeжность в обороне – всего 0.80 пропущенных в среднем. В полуфинале была одержана победа над «Страсбуром» (2:0). Лучший бомбардир команды (данные не предоставлены) – главная надежда в атаке.

Факты о командах:

«Ланс»

Пять побед подряд в Кубке Франции

Забивает в 5 последних кубковых матчах

Пропускает в 3 последних кубковых матчах

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей (все турниры)

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Ницца»

Пять побед подряд в Кубке Франции

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей (все турниры)

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

«Ницца» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Ланса»

В текущем сезоне команды дважды сыграли: 1:1 и 2:0 в пользу «Ланса»

В 4 из 5 последних очных встреч забивали обе команды

Прогноз на матч «Ланс» – «Ницца»

Финал Кубка – это всегда особый матч, где эмоции и тактика выходят на первый план. «Ланс» делает ставку на атаку (1.80 гола за игру), но при этом регулярно пропускает (1.20). «Ницца» действует более прагматично: меньше забивает (1.00), но и реже пропускает (0.80). История личных встреч говорит в пользу «Ниццы» (7 из 9 матчей без поражений), но в текущем сезоне команды обменялись результатами – победа «Ланса» 2:0 и ничья 1:1. Обе команды умеют забивать и имеют длительные беспроигрышные серии. Финал, скорее всего, будет осторожным, но учитывая атакующий потенциал «Ланса» и прагматизм «Ниццы», голы от обеих сторон выглядят вероятными.

Рекомендованные ставки: