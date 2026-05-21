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«Астана» – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 1.67

21 мая 2026 8:00
Астана - Улытау
22 мая 2026, пятница 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
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1.67
Победа «Астаны»
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22 мая в рамках 11-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Астана» и «Улытау». Хозяева занимают 5-е место с 15 очками после 10 туров. Гости располагаются на 4-й строчке с 18 очками. Ожидается конкурентный матч с небольшим преимуществом хозяев.

«Астана»

Хозяева подходят к матчу с хорошей домашней статистикой: не проигрывают в 9 из 11 последних матчей на своeм поле. В последних 5 играх «Астана» забила 5 голов (1.00 в среднем) и пропустила 6 (1.20 в среднем). Оборона – проблемное место: команда пропускает в 9 последних матчах подряд. В прошлом туре последовало поражение от «Окжетпеса» (0:1). Лучший бомбардир Иван Башич (3 гола в 14 матчах) – главная надежда в атаке.

«Улытау»

Гости находятся в хорошей форме: не проигрывают в 3 последних матчах подряд и в 6 из 8 последних в чемпионате. Команда забивает в 3 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Улытау» забил 6 голов (1.20 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Оборона выглядит хуже, чем у хозяев. В прошлом туре была одержана победа над «Каспием» (1:0).

Факты о командах:

«Астана»

  • Занимает 5-е место, набрав 15 очков после 10 туров
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома
  • Пропускает в 9 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Иван Башич (3 гола в 14 матчах)

«Улытау»

  • Занимает 4-е место, набрав 18 очков после 10 туров
  • Не проигрывает в 3 последних матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей в чемпионате
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

  • В двух последних очных встречах «Астана» одержала две победы: 4:0 и 2:0
  • «Астана» не пропустила ни одного гола от «Улытау» в этих матчах

Прогноз на матч «Астана» – «Улытау»

«Астана» имеет серьeзное психологическое преимущество перед «Улытау»: две последние очные встречи завершились победами хозяев с общим счeтом 6:0 без пропущенных голов. Дома «Астана» традиционно сильна (9 из 11 матчей без поражений). Однако оборона столичного клуба оставляет желать лучшего – 9 матчей подряд с пропущенными голами. «Улытау» забивает в 3 последних матчах, но и пропускает регулярно (1.40 в среднем). Учитывая турнирную ситуацию (борьба за топ-4), преимущество своего поля и историю личных встреч, «Астана» выглядит фаворитом, но еe проблемы в обороне могут позволить гостям отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Астана» – коэффициент 1.67
  • Обе забьют – да

1.67
Победа «Астаны»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Улытау Астана
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