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«Фиорентина» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.5

21 мая 2026 8:10
Фиорентина - Аталанта
22 мая 2026, пятница 21:45 | Италия. Серия А, 38 тур
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2.50
Победа «Аталанты»
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22 мая в рамках 38-го тура Серии А встретятся «Фиорентина» и «Аталанта». Хозяева занимают 15-е место с 41 очком после 37 туров – уже гарантировали себе прописку в лиге. Гости располагаются на 7-й строчке с 58 очками и ведут борьбу за место в еврокубках. Ожидается доминирование мотивированных гостей.

«Фиорентина»

«Фиалки» подходят к матчу с хорошей домашней статистикой: побеждают в 3 последних очных матчах дома против «Аталанты». Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. Однако атака – катастрофа: в последних 5 играх забито всего 3 гола (0.60 в среднем). Оборона действует средне: 5 пропущенных (1.00 в среднем). В прошлом туре была одержана неожиданная победа над «Ювентусом» (2:0). Лучший бомбардир Альберт Гудмундссон (10 голов в 45 матчах) – не самая внушительная статистика.

«Аталанта»

Бергамаски находятся в борьбе за еврокубки: 7-е место, 58 очков. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей. В последних 5 играх «Аталанта» забила 6 голов (1.20 в среднем) и пропустила 7 (1.40 в среднем). Оборона – проблемное место: команда пропускает в 6 из 8 последних матчей. В прошлом туре последовало домашнее поражение от «Болоньи» (0:1). Лучший бомбардир Джанлука Скамакка (14 голов в 37 матчах) – главная ударная сила.

Факты о командах:

«Фиорентина»

  • Занимает 15-е место, набрав 41 очко после 37 туров
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Побеждает в 3 последних очных матчах дома против «Аталанты»
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Аталанты»
  • В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Альберт Гудмундссон (10 голов в 45 матчах)

«Аталанта»

  • Занимает 7-е место, набрав 58 очков после 37 туров
  • Борется за еврокубки
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Джанлука Скамакка (14 голов в 37 матчах)

История личных встреч

  • «Фиорентина» побеждает в 3 последних очных матчах дома против «Аталанты»
  • «Фиорентина» забивает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника
  • В текущем сезоне «Аталанта» выиграла дома 2:0

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Аталанта»

«Аталанта» отчаянно нуждается в победе для попадания в еврокубки, в то время как «Фиорентина» уже решила все свои задачи. Хозяева исторически удачно играют дома против бергамасков (3 победы подряд), но их текущая атака в ужасном состоянии – 0.60 гола за игру. «Аталанта» тоже не блещет в обороне (1.40 пропущенных), но их атака способна забить даже непростой защите «Фиорентины». Мотивация гостей – ключевой фактор. Бергамаски должны побеждать, но учитывая проблемы «Аталанты» в обороне и домашнюю историю «Фиорентины», гол хозяев выглядит вероятным.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аталанты» – коэффициент 2.5
  • Обе забьют – да

2.50
Победа «Аталанты»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Аталанта Фиорентина
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