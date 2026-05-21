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«МЛ Витебск» – «Гомель»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 1.40

21 мая 2026 8:53
МЛ Витебск - Гомель
22 мая 2026, пятница 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 9 тур
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1.40
Победа «МЛ Витебск»
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22 мая в рамках 9-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «МЛ Витебск» и «Гомель». Хозяева занимают 1-е место с 20 очками после 8 туров – уверенно лидируют в чемпионате. Гости располагаются на 4-й строчке с 14 очками. Ожидается доминирование лидера.

«МЛ Витебск»

Витебский клуб находится в фантастической форме: три победы подряд. Команда имеет больше всех побед в турнире (6), лучшую разницу мячей (+14) и больше всех забитых голов (19). «МЛ Витебск» забивает в 3 последних матчах подряд. В последних 5 играх команда забила 11 голов (2.20 в среднем) и пропустила 4 (0.80 в среднем). Атака – одна из лучших в лиге, оборона – надeжна. В прошлом туре была одержана разгромная победа над «Арсеналом Дзержинск» (3:0). Лучший бомбардир команды (данные не предоставлены) – ключевая фигура.

«Гомель»

Гости подходят к матчу в неплохой форме: не проигрывают в 5 из 7 последних матчей. Команда забивает в 6 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Гомель» забил 10 голов (2.00 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Атака работает эффективно, оборона – достаточно надeжна. В прошлом туре последовало поражение от «Барановичей» (2:3). Лучший бомбардир команды (данные не предоставлены) – главная угроза.

Факты о командах:

«МЛ Витебск»

  • Занимает 1-е место, набрав 20 очков после 8 туров
  • Три победы подряд
  • Больше всех побед – 6
  • Лучшая разница мячей – +14
  • Больше всех забитых голов – 19
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

«Гомель»

  • Занимает 4-е место, набрав 14 очков после 8 туров
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 6 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

  • «МЛ Витебск» побеждает в 3 последних очных матчах против «Гомеля»
  • «МЛ Витебск» забивает в 3 последних матчах против этого соперника
  • В текущем сезоне «МЛ Витебск» разгромил «Гомель» 5:0
  • В 3 последних очных встречах «МЛ Витебск» забил 10 голов и пропустил 2

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Гомель»

«МЛ Витебск» – абсолютный доминатор белорусского футбола в этом сезоне: лучшая атака (19 голов), лучшая оборона (разница +14), 6 побед в 8 турах. Команда не оставляет сомнений в своeм классе. «Гомель» – хорошая атакующая команда (2.00 гола за игру), которая забивает в 6 матчах подряд. Однако в личных встречах «МЛ Витебск» тотально доминирует: 3 победы подряд, общий счeт 10:2, включая разгром 5:0 в текущем сезоне. Хозяева продолжают борьбу за чемпионство и не имеют права терять очки. Учитывая атакующий потенциал гостей, «Гомель» способен забить, но победа лидера сомнений не вызывает.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «МЛ Витебск» – коэффициент 1.40
  • Обе забьют – да

1.40
Победа «МЛ Витебск»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Гомель МЛ Витебск
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