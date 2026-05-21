Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Каспий» – «Иртыш» Павлодар: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.2

21 мая 2026 8:00
Каспий - Иртыш
22 мая 2026, пятница 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Каспия»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

22 мая в рамках 11-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Каспий» и «Иртыш» Павлодар. Хозяева занимают 16-е место (предпоследнее) с 7 очками после 10 туров. Гости располагаются на 15-й строчке с 7 очками. Это матч двух худших команд лиги, где ставки предельно высоки.

«Каспий»

Хозяева подходят к матчу в тяжeлой форме. В последних 5 играх «Каспий» забил всего 3 гола (0.60 в среднем) и пропустил 6 (1.20 в среднем). Атака практически не работает – менее гола за игру. Однако команда имеет психологическое преимущество над соперником. В прошлом туре последовало поражение от «Улытау» (0:1). Лучший бомбардир Идрис Умаев (2 гола в 8 матчах) – главная надежда.

«Иртыш» Павлодар

Гости находятся в ещe более глубоком кризисе: семь матчей без побед, шесть матчей подряд с пропущенными голами в чемпионате. В последних 5 играх «Иртыш» забил 3 гола (0.60 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Атака так же беспомощна, как у хозяев, а оборона ещe хуже. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Елимаем» (2:2). Лучший бомбардир Павел Седько (2 гола в 7 матчах) – лидер атаки.

Факты о командах:

«Каспий»

  • Занимает 16-е место (предпоследнее), набрав 7 очков после 10 туров
  • В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Идрис Умаев (2 гола в 8 матчах)

«Иртыш» Павлодар

  • Занимает 15-е место, набрав 7 очков после 10 туров
  • Семь матчей без побед
  • Пропускает в 6 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Павел Седько (2 гола в 7 матчах)

История личных встреч

  • «Каспий» побеждает в 3 последних очных матчах против «Иртыша» Павлодар
  • «Каспий» забивает в 3 последних матчах против этого соперника
  • «Каспий» не пропускает в 3 последних матчах против «Иртыша» Павлодар
  • В 3 последних личных встречах «Каспий» одержал 3 победы с общим счeтом 7:0

Прогноз на матч «Каспий» – «Иртыш» Павлодар

Здесь встречаются две команды с ужасной формой, но с разной историей личных встреч. «Каспий» тотально доминирует над «Иртышом» в очных матчах: 3 победы подряд с общим счeтом 7:0 без пропущенных голов. При этом обе команды одинаково плохо атакуют (0.60 гола за игру) и регулярно пропускают. Однако психологическое преимущество хозяев и их способность обыгрывать именно этого соперника с «сухим» счeтом – ключевой фактор. «Иртыш» не может победить 7 матчей подряд и пропускает в 6 последних играх. Учитывая всe это, «Каспий» выглядит фаворитом в этом матче аутсайдеров.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Каспий» – коэффициент 2.2
  • Тотал матча меньше 2.5

2.20
Победа «Каспия»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Иртыш Каспий
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+