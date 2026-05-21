22 мая в рамках 11-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Каспий» и «Иртыш» Павлодар. Хозяева занимают 16-е место (предпоследнее) с 7 очками после 10 туров. Гости располагаются на 15-й строчке с 7 очками. Это матч двух худших команд лиги, где ставки предельно высоки.

Хозяева подходят к матчу в тяжeлой форме. В последних 5 играх «Каспий» забил всего 3 гола (0.60 в среднем) и пропустил 6 (1.20 в среднем). Атака практически не работает – менее гола за игру. Однако команда имеет психологическое преимущество над соперником. В прошлом туре последовало поражение от «Улытау» (0:1). Лучший бомбардир Идрис Умаев (2 гола в 8 матчах) – главная надежда.

«Иртыш» Павлодар

Гости находятся в ещe более глубоком кризисе: семь матчей без побед, шесть матчей подряд с пропущенными голами в чемпионате. В последних 5 играх «Иртыш» забил 3 гола (0.60 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Атака так же беспомощна, как у хозяев, а оборона ещe хуже. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Елимаем» (2:2). Лучший бомбардир Павел Седько (2 гола в 7 матчах) – лидер атаки.

Факты о командах:

«Каспий»

Занимает 16-е место (предпоследнее), набрав 7 очков после 10 туров

В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Идрис Умаев (2 гола в 8 матчах)

«Иртыш» Павлодар

Занимает 15-е место, набрав 7 очков после 10 туров

Семь матчей без побед

Пропускает в 6 последних матчах подряд

В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Павел Седько (2 гола в 7 матчах)

История личных встреч

«Каспий» побеждает в 3 последних очных матчах против «Иртыша» Павлодар

«Каспий» забивает в 3 последних матчах против этого соперника

«Каспий» не пропускает в 3 последних матчах против «Иртыша» Павлодар

В 3 последних личных встречах «Каспий» одержал 3 победы с общим счeтом 7:0

Прогноз на матч «Каспий» – «Иртыш» Павлодар

Здесь встречаются две команды с ужасной формой, но с разной историей личных встреч. «Каспий» тотально доминирует над «Иртышом» в очных матчах: 3 победы подряд с общим счeтом 7:0 без пропущенных голов. При этом обе команды одинаково плохо атакуют (0.60 гола за игру) и регулярно пропускают. Однако психологическое преимущество хозяев и их способность обыгрывать именно этого соперника с «сухим» счeтом – ключевой фактор. «Иртыш» не может победить 7 матчей подряд и пропускает в 6 последних играх. Учитывая всe это, «Каспий» выглядит фаворитом в этом матче аутсайдеров.

Рекомендованные ставки: