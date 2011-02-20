Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Иртыш
€ 1 млн
Иртыш
Омск
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
Красная Звезда
Сайт:
http://fc-irtysh.ru/
Тренер:
Сергей Константинов
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
Трансляция
«Динамо Барнаул» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Динамо Барнаул» – «Иртыш»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
В одной из групп Второй лиги осталось 7 команд
9 июля
2
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня
4
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая
«Машук-КМВ» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 3.05
7 апреля
«Велес» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.65
28 марта
Фото
Два игрока «Краснодара» перешли в подмосковный клуб
26 марта
«Иртыш» Сычева подписал экс-игрока «Зенита» и ЦСКА
20 февраля
1
Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА согласился играть за 120 тысяч рублей в месяц
20 февраля
11
Сычев объявил об уходе из «Иртыша»
2025.11.30 22:22
Сычев – о возобновлении карьеры: «Нет, это не шутка»
2025.10.12 00:12
2
Сычев рассказал о подготовке к возобновлению карьеры
2025.10.10 19:14
4
Против Писарского открыли еще одно дело о ставках
2025.10.07 15:00
1
«Иртыш» – «Авангард»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 2.15
2025.10.03 10:17
Соболева назвали эпатажной персоной
2025.09.25 12:29
4
Мостовой ответил на предложение сыграть в Кубке России
2025.09.24 22:27
1
Мостовому предложили сыграть в Кубке России: «Мы найдем источники финансирования»
2025.09.23 19:19
«Иртыш» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.09.20 10:16
Сычев прокомментировал решение возобновить карьеру
2025.09.19 11:26
41-летний экс-форвард сборной России задумал возобновить карьеру
2025.09.19 11:08
6
«Динамо Владивосток» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.09.05 08:59
«Иртыш» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.29 12:01
«Авангард» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.23 08:51
1
2
3
4
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
1
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
2
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+