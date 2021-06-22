- 22 июня 2021
- 14:26 Фото «Урал» бесплатно подписал 19-летнего защитника Шмыкова
- 15 мая 2021
- 22:14 ФНЛ. «Оренбург» победил «Динамо» Бр, «Спартак-2» и «Чертаново» забили на двоих семь голов и другие результаты
- 18:44 Определились все команды, вылетевшие из ФНЛ 10
- 8 мая 2021
- 17:13 ФНЛ. «Спартак-2» после победы над «Шинником» гарантировал себе невылет, «Крылья Советов» забили шесть голов «Краснодару-2» и другие результаты
- 28 апреля 2021
- 23:42 ФНЛ. «Крылья Советов» разгромили «Торпедо», «Нижний Новгород» проиграл «Енисею» и другие результаты 1
- 24 апреля 2021
- 23:41 ФНЛ. «Нижний Новгород» проиграл «Оренбургу», «Алания» и «Торпедо» победили и другие результаты 1
- 17 апреля 2021
- 22:22 ФНЛ. Лидеры победили, «Краснодар-2» уступил «Динамо» и другие результаты 1
- 7 апреля 2021
- 21:58 ФНЛ. «Торпедо» победило «Динамо» Бр, «Томь» и «Краснодар-2» обменялись голами и другие результаты
- 3 апреля 2021
- 21:54 ФНЛ. «Спартак-2» победил в Песчанокопском, «Торпедо» обыграло «Иртыш» и другие результаты 1
- 14 марта 2021
- 13:44 Корниленко впервые за 680 дней попал в заявку «Крыльев Советов» на матч
- 10 марта 2021
- 20:24 ФНЛ. «Оренбург» разгромил «Торпедо», «Нижний Новгород» проиграл «Факелу» и другие результаты 9
- 7 марта 2021
- 01:28 ФНЛ. «Крылья Советов» разгромили «Чертаново», «Спартак-2» проиграл «Балтике» и другие результаты 1
- 6 марта 2021
- 18:51 Сын Гогниева впервые попал в заявку «Алании» на матч ФНЛ 1
- 28 февраля 2021
- 01:28 ФНЛ. «Крылья Советов» в гостях победили «Нижний Новгород», «Спартак-2» с Рошей сыграл вничью с «Динамо» Бр и другие результаты 2
- 26 февраля 2021
- 14:15 ЦСКА отдал в аренду «Иртышу» защитника Котина
- 6 декабря 2020
- 01:42 ФНЛ. «Томь» уступила «Нефтехимику», «Торпедо» в дерби проиграл «Велесу» и другие результаты 1
- 25 ноября 2020
- 23:45 ФНЛ. «Крылья Советов» обыграли «Чайку», «Томь» Кержакова уступила в Омске и другие результаты
- 21 ноября 2020
- 23:40 ФНЛ. «Томь» Кержакова победила в гостях «Спартак-2», «Торпедо» – «Акрон» и другие результаты 1
- 11 ноября 2020
- 23:55 ФНЛ. «Томь» Кержакова победила «Енисей», «Спартак-2» – «Шинник» и другие результаты
- 8 ноября 2020
- 01:45 ФНЛ. «Спартак-2» крупно проиграл «Нижнему Новгороду», «Томь» Кержакова уступила дома «Оренбургу» и другие результаты
- 1 ноября 2020
- 10:09 ФНЛ. «СКА-Хабаровск» Юрана не справился с аутсайдером из Омска 2
- 28 октября 2020
- 21:16 ФНЛ. «Крылья Советов» разгромили «Шинник» и вышли на первое место, «Торпедо» Игнашевича добился победы в Иваново и другие результаты
- 25 октября 2020
- 01:18 ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Волгарю», «Оренбург» – «Енисею» и другие результаты
- 18 октября 2020
- 01:15 ФНЛ. «Томь» Кержакова опустилась на последнее место, «Шинник» упустил преимущество в три мяча над «Аланией» и другие результаты 1
- 14 октября 2020
- 00:15 ФНЛ. «Томь» Кержакова проиграла «Краснодару-2», «Спартак-2» уступил «Крыльям Советов» и другие результаты 2
- 19 сентября 2020
- 20:36 ФНЛ. «Спартак-2» обыграл в дерби «Велес», «Краснодар-2» уступил в Песчанокопском и другие результаты
- 9 сентября 2020
- 21:13 ФНЛ. «Спартак-2» дома проиграл «Балтике», «Краснодар-2» в меньшинстве добился ничьей против «Велеса» и другие результаты 1
- 5 сентября 2020
- 19:56 ФНЛ. «Торпедо» одержало волевую победу в Хабаровске, «Крылья Советов» разгромили «Нижний Новгород» и другие результаты 2
- 26 августа 2020
- 23:04 Кубок России. «Торпедо» вылетело от «Шинника», «Крылья Советов» разгромили «Иртыш» и другие результаты 1