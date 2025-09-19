Сычев прокомментировал решение возобновить карьеру

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев решил вернуться на поле.

«Да, я действительно раздумываю над возобновлением карьеры футболиста. Есть, конечно, определенные нюансы. Абсолютно точно нужно быть готовым физически, а для этого мне нужно пройти тренировочный цикл 2-3 недели минимум, а лучше полноценные сборы, а я постоянно занят в работе в офисе на посту президента омского «Иртыша» и в бесконечных командировках. В состав на игру хочу попасть исключительно по спортивному принципу. К тому же нужно узнать,что по этому поводу думает главный тренер команды и руководство Омской области (улыбается).

Мотивировало меня на это решение, смелые эксперименты медийных команд, выход на поле Александра Ивановича Медведева и недавний гол Ари в Кубке России за медийную команду. К тому же Ари обошел меня в списке бомбардиров клуба Григория Федотова, есть дополнительная мотивация догнать его.

Сейчас провожу определенные консультации в каком виде и сезоне мое возвращение произойдет, после этого приму окончательное решение», – сказал Сычeв.