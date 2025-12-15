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Дмитрий Сычев
Дмитрий Сычев
Завершил карьеру
26 октября 1983 (42), Омск
| Нападающий
176 см | 71 кг
Россия
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25 августа
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25 августа
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Овечкин составил хоккейную команду из футболистов
30 июня
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Сычев одним словом описал продление контракта Акинфеева с ЦСКА
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Сычев обозначил, заканчивать ли карьеру 37-летнему Дзюбе
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Сычев двумя словами описал решение ЦСКА оставить Игдисамова
5 июня
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
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