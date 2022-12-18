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    Дмитрий Сычев

    Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Сычев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Омск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 октября 1983 (39 лет)
    Рост 176
    Вес 71
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