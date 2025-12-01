Сычев назвал главную задачу ЦСКА в зимнее трансферное окно

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался о задачах ЦСКА на трансферном рынке.

«В ЦСКА всегда рационально относились к финансам и всегда покупали по соотношению «цена‑качество» идеально. Да, Мусаев хорошо сыграл против «Оренбурга», но он это не всегда стабильно показывает. Весной задача номер один – приобрести топового форварда», – сказал Сычев.