Сычев назвал главную задачу ЦСКА в зимнее трансферное окно

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался о задачах ЦСКА на трансферном рынке.
«В ЦСКА всегда рационально относились к финансам и всегда покупали по соотношению «цена‑качество» идеально. Да, Мусаев хорошо сыграл против «Оренбурга», но он это не всегда стабильно показывает. Весной задача номер один – приобрести топового форварда», – сказал Сычев.
- 24-летний Тамерлан Мусаев в этом сезоне провел за ЦСКА 24 матча, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
- Красно-синие занимают 2-е место в РПЛ с 36 очками после 17 туров.
Источник: «Матч ТВ»