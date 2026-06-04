«Прям все так плохо, да?»: жена Кудряшова показала мужа после ДТП

Милана Перишич, супруга бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова, сняла совместное видео с мужем.

В опубликованном ролике они высмеяли новости о ДТП с участием экс-футболиста.

– Ну что, пап? Ты сбежал из больницы?

– Ага, из «Склифосовского». Типа».

– Как прошла твоя операция?

– Ха-ха, читаю [новости]. У меня [повреждения] средней тяжести, представляешь?

– Прям все так плохо, да?

– Откуда они эту информацию берут?

– Ну пусть они тебя там дальше оперируют, а мы пойдем спать.

– Еще гнал, еще на своем мотоцикле. Да, вообще фантастика.