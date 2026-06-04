«Прям все так плохо, да?»: жена Кудряшова показала мужа после ДТП

Милана Перишич, супруга бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова, сняла совместное видео с мужем.
В опубликованном ролике они высмеяли новости о ДТП с участием экс-футболиста.
– Ну что, пап? Ты сбежал из больницы?
– Ага, из «Склифосовского». Типа».
– Как прошла твоя операция?
– Ха-ха, читаю [новости]. У меня [повреждения] средней тяжести, представляешь?
– Прям все так плохо, да?
– Откуда они эту информацию берут?
– Ну пусть они тебя там дальше оперируют, а мы пойдем спать.
– Еще гнал, еще на своем мотоцикле. Да, вообще фантастика.
- 39-летний Кудряшов закончил карьеру зимой 2024 года.
Источник: «Бомбардир»