ДТП с участием Кудряшова

Опубликованы кадры с места ДТП с участием бывшего игрока сборной России Федора Кудряшова.
«Инцидент произошел на Кутузовском проспекте. Кудряшов на мотоцикле столкнулся с автомобилем скорой помощи. Спортсмен получил травму левого предплечья, он госпитализирован», – сообщили в оперативных службах.
Игроку сделают операцию на руке.
- Кудряшов – четырехкратный призер чемпионатов России в составах «Спартака», «Краснодара» и «Ростова».
- За сборную России защитник провел 48 матчей и забил 1 гол.
- Федор – четвертьфиналист чемпионата мира-2018. Сейчас Кудряшов числится в составе медийного 2DROTS. За команду он играл в минувшем розыгрыше FONBET Кубка России.
Источник: ТАСС