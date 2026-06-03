ДТП с участием Кудряшова

Опубликованы кадры с места ДТП с участием бывшего игрока сборной России Федора Кудряшова.

«Инцидент произошел на Кутузовском проспекте. Кудряшов на мотоцикле столкнулся с автомобилем скорой помощи. Спортсмен получил травму левого предплечья, он госпитализирован», – сообщили в оперативных службах.

Игроку сделают операцию на руке.