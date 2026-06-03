Новая информация о состоянии попавшего в ДТП Кудряшова

Представитель экс-игрока сборной России Федора Кудряшова Елена Болотова рассказала о состоянии футболиста после ДТП. Спортсмен травмировал руку.
«Операция прошла. С Федей все хорошо, скоро поедет домой», – сказала Болотова.
- Кудряшов – четырехкратный призер чемпионатов России в составах «Спартака», «Краснодара» и «Ростова».
- За сборную России защитник провел 48 матчей и забил 1 гол.
- Федор – четвертьфиналист чемпионата мира-2018. Сейчас Кудряшов числится в составе медийного 2DROTS. За команду он играл в минувшем розыгрыше FONBET Кубка России.
Источник: «Спорт-Экспресс»