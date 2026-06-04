Четыре игрока покинули сборную России

У национальной сборной России новые кадровые потери в преддверии товарищеских матчей с Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидадом и Тобаго (9 июня).
Расположение команды покинули Игорь Дивеев («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Денисов («Спартак») и Артем Карпукас («Локомотив»).
Они не тренировались несколько дней из-за проблем со здоровьем.
- 28 мая Россия проиграла Египту (0:1).
- Матчи с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго пройдут в Волгограде и Калининграде соответственно.
Источник: «Матч ТВ»