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Четыре игрока покинули сборную России

Вчера, 18:18
13

У национальной сборной России новые кадровые потери в преддверии товарищеских матчей с Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидадом и Тобаго (9 июня).

Расположение команды покинули Игорь Дивеев («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Денисов («Спартак») и Артем Карпукас («Локомотив»).

Они не тренировались несколько дней из-за проблем со здоровьем.

  • 28 мая Россия проиграла Египту (0:1).
  • Матчи с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго пройдут в Волгограде и Калининграде соответственно.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит Краснодар Россия Дивеев Игорь Денисов Даниил Агкацев Станислав Карпукас Артем
Комментарии (13)
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ПалкоВводецъ007
1780586780
Правильно сделали. Нефиг время тратить на игры с футбольными лузерами. Гыгыгы
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Garrincha58
1780586838
Вообще надо было всех отпускать после Египта всё таки людям надо отдыхать и готовится к новому сезону
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Боцман59rus
1780586897
_ выбор в пользу отпуска, вместо игр за несуществующюю сборную очевиден
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...уефан
1780587139
...хороший бизнес - призвать в сборную кучу народа, а потом отпускать их по-тихому за звонкую монету...
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Цугундeр
1780588251
Небуркинафасобно и тринидадненько на такую сборную свой отпуск тратить..)
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VVM1964
1780588464
Логично - отпуск, однако !☝️
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andr45
1780590352
А, что есть сбродная Рассеи?) Хотя чудес на свете много, он на свете есть))
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Император 1
1780593744
Кроме Дивеева не потери
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rash1959
1780597752
Парни выдохнули, теперь скорее к морю.
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rash1959
1780597911
Правдивее было бы написать "Четыре игрока ..кинули сборную России"
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