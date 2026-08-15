Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика

Артем Максименко, нападающий московской «Родины», заявил, что достоин вызова в сборную России.
Форвард оформил хет-трик в матче 4-го тура РПЛ против «Акрона» (3:3).
После игры он оценил результат и поделился амбициями сыграть за национальную команду.
«Приятные эмоции, единственное – ничья. Расстроился, нам нужны очки. Однозначно это потеря очков.
Присутствует огромное желание сыграть за сборную России. Это будет честь. Думаю, я достоин вызова», – сказал Максименко.
- Ранее РФС сообщил, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана.
- Игра состоится 29 сентября на «Ак Барс Арене» в Казани.
- «Родина» проводит дебютный сезон в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»