Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика

Артем Максименко, нападающий московской «Родины», заявил, что достоин вызова в сборную России.

Форвард оформил хет-трик в матче 4-го тура РПЛ против «Акрона» (3:3).

После игры он оценил результат и поделился амбициями сыграть за национальную команду.

«Приятные эмоции, единственное – ничья. Расстроился, нам нужны очки. Однозначно это потеря очков.

Присутствует огромное желание сыграть за сборную России. Это будет честь. Думаю, я достоин вызова», – сказал Максименко.