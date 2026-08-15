«Родина» в домашнем матче сыграла вничью с «Акроном» в рамках Российской Премьер-лиги, итоговый счeт 3:3.

Максименко сместился с левого фланга в центр и закрутил мяч в правую девятку.

Максименко принял мяч на линии вратарской, уложил защитника и пробил в правый угол.

Лончар с линии вратарской расстрелял ворота после прострела с левого фланга.

Беншимол ушeл от двух защитников и пробил с левой ноги в правый угол.

Максименко из-за штрафной точно пробил в левый угол, оформив хет-трик.

Аревало переправил мяч в ворота после отскока от защитников.

Полный обзор матча можно посмотреть здесь.

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