РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3

«Родина» дома сыграла вничью с «Акроном» в четвертом туре чемпионата России.
Хозяева поля вели в счете почти весь матч, но не смогли удержать победу.
В составе московской команды хет-трик оформил Артем Максименко. У гостей отличались только легионеры – Стефан Лончар, Беншимоль и Кевин Аревало.
Теперь у «Родины» четыре очка в четырех турах РПЛ. «Акрон» с двумя баллами идет в зоне вылета.
Россия. Премьер-лига. 4 тур
Родина - Акрон - 3:3 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - А. Максименко, 13; 2:0 - А. Максименко, 45+1; 2:1 - С. Лончар, 51; 2:2 - Беншимоль, 71; 3:2 - А. Максименко, 76; 3:3 - К. Аревало, 86.
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Родина
Акрон
Сергей Волков
0%
Лео Гогличидзе
0%
Дмитрий Тананеев
0%
Артем Мещанинов
0%
Станислав Бессмертный
0%
Икер Посо
0%
Леон Мусаев
0%
Артем Максименко
0%
Солтмурад Бакаев
0%
Йорди Рейна
0%
Артур Гарибян
0%
Илья Дятлов
0%
Андрей Егорычев
0%
Астемир Гордюшенко
0%
Кирилл Ушатов
0%
Иван Тимошенко
0%
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Виталий Гудиев
0%
Вячеслав Бардыбахин
0%
Роберто Фернандес
0%
Родригу Эсковаль
0%
Марат Бокоев
0%
Стефан Лончар
0%
Константин Марадишвили
0%
Хетаг Хосонов
0%
Юрий Железнов
0%
Арсений Дмитриев
0%
Беншимоль
0%
Йомар Роча
0%
Дуду Родригес
0%
Кристиян Бистрович
0%
Кевин Аревало
0%
Никита Базилевский
0%
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Источник: «Бомбардир»