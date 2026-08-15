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РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3

15 августа, 15:53
21

«Родина» дома сыграла вничью с «Акроном» в четвертом туре чемпионата России.

Хозяева поля вели в счете почти весь матч, но не смогли удержать победу.

В составе московской команды хет-трик оформил Артем Максименко. У гостей отличались только легионеры – Стефан Лончар, Беншимоль и Кевин Аревало.

Теперь у «Родины» четыре очка в четырех турах РПЛ. «Акрон» с двумя баллами идет в зоне вылета.

Россия. Премьер-лига. 4 тур
Родина - Акрон - 3:3 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - А. Максименко, 13; 2:0 - А. Максименко, 45+1; 2:1 - С. Лончар, 51; 2:2 - Беншимоль, 71; 3:2 - А. Максименко, 76; 3:3 - К. Аревало, 86.
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Родина
Акрон
Сергей Волков
0%
Лео Гогличидзе
0%
Дмитрий Тананеев
0%
Артем Мещанинов
0%
Станислав Бессмертный
0%
Икер Посо
0%
Леон Мусаев
0%
Артем Максименко
0%
Солтмурад Бакаев
0%
Йорди Рейна
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Артур Гарибян
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Марат Бокоев
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Стефан Лончар
0%
Константин Марадишвили
0%
Хетаг Хосонов
0%
Юрий Железнов
0%
Арсений Дмитриев
0%
Беншимоль
0%
Йомар Роча
0%
Дуду Родригес
0%
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Кевин Аревало
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Россия. Премьер-лига Акрон Родина
Комментарии (21)
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Император Бомжей
1786798648
А ваш Максименко, клал когда нибудь Хет трик?! Молодец мужик, матч огонь!))
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Император 1
1786798812
Вполне закономерный результат. Матч хороший. Поздравляю Максименко с хет-триком!
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Интерес
1786798925
Весёлые ребята...
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Красногорск_Фан
1786799070
Матч огонь. Порадовали. Родина в первых матчах вообще не впечатляла а теперь играет интересно и что главное не в автобус. И то что играет в Химках плюс! можно ездить смотреть когда интересные гости
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Спартач80
1786799385
Для Родины Акрон более серьёзный соперник, чем Зенит.
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Просто-333
1786800978
Главное взяли очки. А опыт со временем прийдет
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docndoc
1786801127
Да, Максименко хорош.. Дальше так пойдёт, его всенепременно зенит захочет, традиция такая..
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oyabun
1786801259
А Максименко Артем прям хорош! Наблюдаю за его мастерством уже не первую игру. Очень выделяется своей нацеленностью на чужие ворота. Классный игрок. Не то что его однофамилец.
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Цугундeр
1786801532
Опять слава футбола расейского Артёмами прирастает..)
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FWSPM
1786807386
главное что над гаспремом удержали)) газовые пердаки полыхают по сей день!
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