РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3

«Родина» дома сыграла вничью с «Акроном» в четвертом туре чемпионата России.

Хозяева поля вели в счете почти весь матч, но не смогли удержать победу.

В составе московской команды хет-трик оформил Артем Максименко. У гостей отличались только легионеры – Стефан Лончар, Беншимоль и Кевин Аревало.

Теперь у «Родины» четыре очка в четырех турах РПЛ. «Акрон» с двумя баллами идет в зоне вылета.