Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев вспомнил худшую игру, на которой он работал.
«Товарищеская игра Таджикистан – Россия – первый матч нашей сборной, который я комментировал после еe отстранения. Клянусь, я ничего хуже не видел в жизни. Просто ужас. Самый плохой матч, который я комментировал за всe время. А я комментировал страшные игры.
Именно по содержанию это был самый худший матч в жизни. И газон там был чуть мягче стола, поэтому Сергей Песьяков и получил там травму», – сказал Нагучев на ютуб-канале «РБ Спорт. Проекты».
- Встреча состоялась в ноябре 2022 года (0:0).
- Российская сборная отстранена от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда провела товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу, Чили, Никарагуа, Мали, Египтом, Буркина-Фасо, Тринидадом и Тобаго.
Источник: «Чемпионат»