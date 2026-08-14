Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев вспомнил худшую игру, на которой он работал.

«Товарищеская игра Таджикистан – Россия – первый матч нашей сборной, который я комментировал после еe отстранения. Клянусь, я ничего хуже не видел в жизни. Просто ужас. Самый плохой матч, который я комментировал за всe время. А я комментировал страшные игры.

Именно по содержанию это был самый худший матч в жизни. И газон там был чуть мягче стола, поэтому Сергей Песьяков и получил там травму», – сказал Нагучев на ютуб-канале «РБ Спорт. Проекты».