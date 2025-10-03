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Таджикистан
Сборная Таджикистана по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://fft.tj/
Тренер:
Игор Ангеловски
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Китай – Таджикистан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Таджикистан – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Азербайджан – Таджикистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2026
23 сентября
Азербайджан – Таджикистан: кто победит в товарищеском матче 2026 года
22 сентября
Слуцкий резко отреагировал на второе увольнение за месяц
5 сентября
20
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
4 сентября
8
Видео
Слуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
4 сентября
12
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
3 сентября
3
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
14 августа
1
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Трансляция
Таджикистан – Индия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Таджикистан – Индия: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 2.8
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
В Таджикистане отреагировали на новость о переговорах с Зиданом
13 апреля
Зидан ответил на предложение возглавить сборную Таджикистана
13 апреля
9
Сборная Таджикистана выбрала нового тренера – это не Березуцкий и не Федотов
2025.10.03 23:39
1
Сборная Таджикистана выбирает между тремя российскими тренерами
2025.09.30 14:38
5
Кафанов изъявил желание возглавить сборную из СНГ
2025.09.06 23:35
8
Трансляция
Камбоджа – Таджикистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025
2025.06.05 13:50
Прогноз на точный счет матча Камбоджа – Таджикистан: товарищеский матч, 5 мая 2025
2025.06.04 12:04
Россия откажется от участия в чемпионате Центральной Азии
2025.04.22 11:08
12
Трансляция
Таджикистан – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025
2025.03.20 12:50
Вратарь «Ростова» извинился за драку с Афганистаном
2024.11.21 10:24
Трансляция
Таджикистан – Афганистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
2024.11.19 14:50
Сборная Таджикистана отказалась играть с Россией
2024.10.07 17:00
34
Трансляция
Иордания – Таджикистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2024
2024.06.06 14:44
Названы возможные сроки проведения матча Россия – Таджикистан
2024.05.03 13:01
2
РФС получил предложение о товарищеском матче от сборной из Азии
2024.05.02 10:44
5
Отбор ЧМ-2026. Саудовская Аравия Манчини сыграла вничью в Таджикистане (1:1)
2024.03.27 00:12
Фото
На матче Таджикистан – Саудовская Аравия погас свет
2024.03.26 18:37
2
1
2
3
4
5
Главные новости
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Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
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Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
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Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
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1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
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Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
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Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
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