РФС получил предложение о товарищеском матче от сборной из Азии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Таджикистанская футбольная федерация предлагала провести еще один товарищеский матч между сборными двух стран
«У сборных Киргизии, Таджикистана и Узбекистана сейчас официальные соревнования. В частности, сборная Узбекистана – очень сильная команда, думаю, что она пройдет очень далеко в отборе. Поэтому мы обсуждаем, Таджикистан выходил на нас с просьбой провести матч в России, также рассматриваем и другие варианты на предмет проведения матчей», – сказал Митрофанов.
- 17 ноября 2022 года сборная России на выезде сыграла вничью с командой Таджикистана со счетом 0:0 в товарищеском матче.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.