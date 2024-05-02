РФС получил предложение о товарищеском матче от сборной из Азии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Таджикистанская футбольная федерация предлагала провести еще один товарищеский матч между сборными двух стран

«У сборных Киргизии, Таджикистана и Узбекистана сейчас официальные соревнования. В частности, сборная Узбекистана – очень сильная команда, думаю, что она пройдет очень далеко в отборе. Поэтому мы обсуждаем, Таджикистан выходил на нас с просьбой провести матч в России, также рассматриваем и другие варианты на предмет проведения матчей», – сказал Митрофанов.