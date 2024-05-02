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    • РФС получил предложение о товарищеском матче от сборной из Азии

    РФС получил предложение о товарищеском матче от сборной из Азии

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Таджикистанская футбольная федерация предлагала провести еще один товарищеский матч между сборными двух стран

    «У сборных Киргизии, Таджикистана и Узбекистана сейчас официальные соревнования. В частности, сборная Узбекистана – очень сильная команда, думаю, что она пройдет очень далеко в отборе. Поэтому мы обсуждаем, Таджикистан выходил на нас с просьбой провести матч в России, также рассматриваем и другие варианты на предмет проведения матчей», – сказал Митрофанов.

    • 17 ноября 2022 года сборная России на выезде сыграла вничью с командой Таджикистана со счетом 0:0 в товарищеском матче.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (9)
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    DVOK68
    1714636686
    Точикистон пусть идёт в трёхбуквенном направлении.
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    Cleaner
    1714637529
    Вот согласимся на игру и опозоримся. А Валера все равно останется главным тренером сборной России. Зачем нам такой сюжет?
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    nemolod
    1714638478
    Пора уже в РФ провести ЧМ по товарнякам!
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1714639169
    Предлагаю сыграть сборной РФС с Пингвинами Антарктиды например
    Ответить
    qwertyйцукен
    1714641909
    Таджиков сейчас на границе маринуют, не пускают в Россию. МИД Таджикистана вызвал посла России и сделал ему втык. О какой договоренности говорит Митрофанов ? Наверняка это было до 22 марта.Сейчас как это всё будет выглядеть ? ТОВАРИЩЕСКИЙ ..Мдяяя
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