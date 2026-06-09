Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Таджикистан – Индия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026

Таджикистан – Индия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026

9 июня, 16:50
Таджикистан
09.06.2026, вторник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Индия
85' S. Boboev (П)
25' В. Партап Сингх
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таджикистан
1
Рустам Ятимов
ВР
19
Ахтам Назаров
ЛЗ
3
Табрез Исломов
ЛЗ
2
Зоир Джурабоев
ЦЗ
12
Мехрубон Каримов
ЦЗ
20
Alijon Karomatullozoda
ЦЗ
8
A. Dzhuraboev
ЦП
10
Alisher Dzhalilov
ЦП
17
Эхсон Панджшанбе
ЦП
7
Парвизджон Умарбаев
ПВ
11
M. Rakhimov
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Индия
1
Гурприт Сингх Сандху
ВР
6
Акаш Мишра
ЛЗ
16
B. Varghese
ЦЗ
5
Сандеш Джинган
ЦЗ
4
Pramveer Singh
ЦЗ
22
Nikhil Barla
ЦЗ
19
Ricky John Shabong
ЦП
18
Mohammed Sanan K
ЦП
14
Farukh Choudhary
ЦП
9
Викрам Партап Сингх
ПВ
11
R. Ali
ЦФ
Главный тренер
Халид Джамиль
Таджикистан
21
S. Boboev
ЦФ
Индия
55
Hrithik Tiwari
ВР
1
Albino Gomes
ВР
32
Roshan Singh
ЦЗ
2
Рахул Бхеке
ПЗ
27
Нихил Пужари
ПЗ
25
Jeakson Singh
ЦП
11
Parthib Gogoi
ЦП
15
Louis Nickson Macarton
ЦП
92
P N Noufal
ЦП
7
Лаллианзуала Чхангте
ПВ
10
Edmund Lalrindika
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ятимов
2
Джурабоев
12
Каримов
20
3
Исломов
19
Назаров
8
10
17
Панджшанбе
7
Умарбаев
11
3-2-3-1-1
1
Сингх Сандху
5
Джинган
4
22
16
6
Мишра
19
18
14
9
Партап Сингх
11
10
21
21
10
32
32
11
2
Бхеке
2
Бхеке
11
9
Партап Сингх
7
Чхангте
7
Чхангте
9
Партап Сингх
14
10
10
14
Остались в запасе
Таджикистан
Индия
Главный тренер
Игор Ангеловски
55
Hrithik Tiwari
ВР
1
Albino Gomes
ВР
27
Нихил Пужари
ПЗ
25
Jeakson Singh
ЦП
11
Parthib Gogoi
ЦП
15
Louis Nickson Macarton
ЦП
92
P N Noufal
ЦП
Главный тренер
Халид Джамиль
Остались в запасе
Остались в запасе
55
Hrithik Tiwari
ВР
1
Albino Gomes
ВР
27
Нихил Пужари
ПЗ
25
Jeakson Singh
ЦП
11
Parthib Gogoi
ЦП
15
Louis Nickson Macarton
ЦП
92
P N Noufal
ЦП
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Халид Джамиль
Статистика матча Таджикистан - Индия
1
2
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
9
14
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
10
5

Смотреть прямую трансляцию Таджикистан против Индии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Таджикистан – Индия

Таджикистан – Индия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Индия Таджикистан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
1
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Все новости
Все новости
Баринов оценил шансы на возвращение России к международным турнирам
6 августа
Россия осенью может сыграть против участника ЧМ-2026
4 августа
1
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России
3 августа
2
Жена Смолова пожаловалось на слова прохожего в адрес мужа
3 августа
18
ФотоЭкс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
52-я сборная мира готова сыграть с Россией осенью
2 августа
Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
31 июля
9
Кудряшов: «Большинство запомнит мою карьеру по автоголу с Хорватией»
29 июля
5
Неймар объявил решение о своем будущем в сборной Бразилии
29 июля
3
Фото⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
В Италии определились с новым главным тренером сборной
28 июля
1
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Дарья Карпина – о женах игроков: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»
27 июля
19
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
В Испании сообщили, когда Россию вернут в мировой футбол
24 июля
16
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Мостовой высказался о конфликте с тренером сборной России на Евро-2004
21 июля
1
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана
17 июля
1
Селюк ответил, когда с России снимут бан
13 июля
8
Игрок «Спартака» оценил шансы сборной России на выход из группы на ЧМ-2026
12 июля
1
«Я на финишной прямой»: экс-игрок сборной России анонсировал скорый конец карьеры
10 июля
2
Губерниев жестко оскорбил легенду сборной Бразилии
9 июля
16
Реакция Семака на новость о возможном снятии бана с российского футбола
8 июля
4
Кокорин высказался об игре сборной России
1 июля
Президент РФС оценил шансы сборной России сыграть в отборе на ЧМ-2030
1 июля
8
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+