09.06.2026, вторник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Составы команд
Таджикистан
3-2-3-1-1
1
Ятимов
2
Джурабоев
12
Каримов
20
3
Исломов
19
Назаров
8
10
17
Панджшанбе
7
Умарбаев
11
3-2-3-1-1
1
Сингх Сандху
5
Джинган
4
22
16
6
Мишра
19
18
14
9
Партап Сингх
11
10
21
21
10
32
32
11
2
Бхеке
2
Бхеке
11
9
Партап Сингх
7
Чхангте
7
Чхангте
9
Партап Сингх
14
10
10
14
Остались в запасе
Таджикистан
Индия
Главный тренер
Игор Ангеловски
55
Hrithik Tiwari
ВР
1
Albino Gomes
ВР
27
Нихил Пужари
ПЗ
25
Jeakson Singh
ЦП
11
Parthib Gogoi
ЦП
15
Louis Nickson Macarton
ЦП
92
P N Noufal
ЦП
Главный тренер
Халид Джамиль
Остались в запасе
Остались в запасе
55
Hrithik Tiwari
ВР
1
Albino Gomes
ВР
27
Нихил Пужари
ПЗ
25
Jeakson Singh
ЦП
11
Parthib Gogoi
ЦП
15
Louis Nickson Macarton
ЦП
92
P N Noufal
ЦП
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Халид Джамиль
Статистика матча Таджикистан - Индия
1
2
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
9
14
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
10
5
Смотреть прямую трансляцию Таджикистан против Индии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»