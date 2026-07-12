Игрок «Спартака» оценил шансы сборной России на выход из группы на ЧМ-2026

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь считает, что сборная России могла бы побороться за выход из группы на ЧМ-2026.

«Вышла бы Россия из группы на ЧМ? Смотря какая группа. Мы бы точно боролись за выход. Давно не было больших международных встреч, так что не хочется гадать. Есть ли цель попасть в сборную России? Конечно! У каждого игрока есть цель попасть в сборную», – сказал Саусь.

Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

22-летний Саусь никогда не играл за сборные России.

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