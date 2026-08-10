Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев высказался о возможности возвращения в сборную России.

– Вас уже давно не вызывали в сборную России. Хотите вернуться?

– Думаю, что сборная России – это закрытая история для меня. Зачем мне туда ехать? Есть куча молодых футболистов, которые должны там играть, пока мы отстранены.

– Но некоторые считают, что в сборной должны играть сильнейшие.

– Мое мнение: это должно быть, но не на данном этапе.

– То есть вы согласны с позицией Карпина, что нужно вызывать молодых, смотреть в сборной новых игроков?

– Это позиция Валерия Георгиевича. А что ему делать? Думаю, что это правильное решение. По тому, что я вижу – нас в ближайшие 3–4 года никуда не допустят. Поэтому лучше пусть играют молодые.