Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев высказался о возможности возвращения в сборную России.
– Вас уже давно не вызывали в сборную России. Хотите вернуться?
– Думаю, что сборная России – это закрытая история для меня. Зачем мне туда ехать? Есть куча молодых футболистов, которые должны там играть, пока мы отстранены.
– Но некоторые считают, что в сборной должны играть сильнейшие.
– Мое мнение: это должно быть, но не на данном этапе.
– То есть вы согласны с позицией Карпина, что нужно вызывать молодых, смотреть в сборной новых игроков?
– Это позиция Валерия Георгиевича. А что ему делать? Думаю, что это правильное решение. По тому, что я вижу – нас в ближайшие 3–4 года никуда не допустят. Поэтому лучше пусть играют молодые.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- 33-летний Оздоев провел 35 матчей за сборную России, в которых забил 4 гола. В последний раз он играл за национальную команду на Евро-2020 в 2021 году.
Источник: Sport24