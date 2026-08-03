Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе

Защитник Роман Нойштедтер завершил игровую карьеру и стал помощником главного тренера «Вестерло».

«Благодаря опыту, полученному на самом высоком уровне и в различных футбольных культурах, он привнесет богатый багаж знаний в своей новой роли в «Вестерло».

«Вестерло» благодарит Романа за его преданность и самоотверженность как игрока и надеется на продолжение этого пути вместе с ним в его новой роли в клубе. Удачи, Роман!» – говорится в сообщении бельгийского клуба.

Нойштедтер, которому сейчас 38 лет, стал игроком «Вестерло» 24 февраля 2022 года. С тех пор он провел за клуб 109 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист. В сезоне-2021/22 он вместе с командой занял 1-е место в Челленджер Про Лиге (второй по статусу дивизион) и вышел в элитную Жюпиле Про Лигу.

До этого он выступал за московское «Динамо» (38 матчей, 1 гол, 1 ассист), «Фенербахче», «Шальке», менхенгладбахскую «Боруссию» и «Майнц».

Больше всего игр Нойштедтер провел в составе клуба из Гельзенкирхена, за который в том числе принял участие в 24 встречах (1 гол) на групповом этапе и в плей-офф Лиги чемпионов.