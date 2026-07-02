Забит самый поздний гол в истории ЧМ

Юри Тилеманс, полузащитник сборной Бельгии, забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира, сообщает статистический сервис Opta.
В 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Сенегала (3:2) Тилеманс забил третий гол Бельгии на 120+5 минуте. Более поздних голов в истории чемпионатов мира не было.
- Бельгия проигрывала 0:2 по ходу встречи с Сенегалом.
- Бельгийцы пробились в 1/8 финала ЧМ-2026, где их соперником станет сборная США. Встреча состоится в ночь с 6 на 7 июля, стартовый свисток – в 03:00 по московскому времени.
- Финал чемпионата мира-2026 состоится 19 июля в Нью-Джерси.
Источник: «Бомбардир»