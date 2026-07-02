Забит самый поздний гол в истории ЧМ

Юри Тилеманс, полузащитник сборной Бельгии, забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира, сообщает статистический сервис Opta.

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Сенегала (3:2) Тилеманс забил третий гол Бельгии на 120+5 минуте. Более поздних голов в истории чемпионатов мира не было.