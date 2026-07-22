Стало известно, кто возглавит сборную Бельгии

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) договорилась с Марком ван Боммелом о его назначении главным тренером сборной Бельгии.

Стороны уже согласовали контракт, рассчитанный до 2028 года, и обсудили, кто войдет в штаб.

Отмечается, что ван Боммел известен как сильный тактик и тренер, умеющий работать с людьми. Нидерландец не владеет французским, что ставится ему в недостатки, но Марк намерен подтянуть язык, тем более что он хорошо говорит на немецком, английском, итальянском и испанском.

49-летний ван Боммел в 2022–2024 годах возглавлял «Антверпен». До этого он работал в «Вольфсбурге» и ПСВ, был помощником в сборных Австралии и Саудовской Аравии.

Он сменит на посту главного тренера сборной Бельгии Руди Гарсию, который на ЧМ-2026 дошел с командой до 1/4 финала.

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