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Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
22:39
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21:55
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21:35
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22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
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21:44
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21:30
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21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
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20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
5
20:49
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«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
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Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
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19:34
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Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
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Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
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Руди Гарсия
Тренер
Имя
Руди
Фамилия
Гарсия
Команда
Аль-Наср
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 февраля 1964
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Франция. Кубок 2012/2013
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Франции 2011
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Кубок лиги 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Франция. Кубок 2010/2011
Франция. Кубок лиги 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок Французской Лиги 2008/2009
Франция. Кубок 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Лион
4
2
1
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
09.02.2021
Лион
5 : 1
Аяччо
06.03.2021
Лион
5 : 2
Сошо
08.04.2021
Ред Стар
2(4) : 2(5)
Лион
21.04.2021
Лион
0 : 2
Монако
10 февраля
11:31
Тренер «Аль-Насра» прокомментировал покер Роналду
2
4 февраля
12:12
Тренер «Аль-Насра» прокомментировал дебютный гол Роналду
1
28 января
21:20
Тренер «Аль-Насра»: «Роналду вернется в Европу»
4
27 января
14:30
Тренер «Аль-Насра» заявил о причастности Роналду к вылету команды из Суперкубка Саудовской Аравии
23 января
15:01
Тренер «Аль-Насра»: «Важно, чтобы футболисты не пытались постоянно пасовать Роналду»
07:33
Тренер «Аль-Насра» оценил дебют Роналду
14 января
11:11
Азар встретился с тренером «Аль-Насра»
9 января
11:34
«Похоже на приезд Пеле в США». Тренер «Аль-Насра» – о подписании Роналду
2 января
12:48
«Сначала я пытался привезти Месси». Тренер «Аль-Насра» пошутил о переходе Роналду
2
13 декабря 2022
17:38
Тренер «Аль-Насра» высказался о возможном подписании Роналду
16 марта 2022
18:56
Руди Гарсия подтвердил, что вел переговоры с «МЮ»: «Собеседование прошло хорошо»
13 января 2022
07:42
Шевченко может получить 20 миллионов за увольнение из «Дженоа»
5
26 мая 2021
10:42
Гарсия – об интересе «Спартака» и клубов РПЛ: «Это не команды из топ-лиг»
19
24 мая 2021
07:59
Гарсия покинул пост главного тренера «Лиона». Им интересовался «Спартак»
3 мая 2021
21:19
Metaratings: тренер «Лиона» Гарсия может возглавить «Спартак»
3
4 марта 2021
07:59
Фавр может возглавить «Лион»
20 августа 2020
08:52
Тренер «Лиона» Гарсия: «Удача полностью отвернулась от нас на старте матча с «Баварией»
3
19 августа 2020
15:58
Руди Гарсия: «У «Баварии» нет слабых мест»
16 августа 2020
01:42
Видео
Гарсия – о победе над «Манчестер Сити»: «Лион» выиграл тактическую битву. Нам очень помогли замены»
1
20 февраля 2020
16:55
Руди Гарсия: «Как сдержать Роналду? Он должен остановиться на границе Лиона и решить, что не хочет играть тут»
1
16 декабря 2019
15:47
Руди Гарсия: «Невероятное испытание для «Лиона». Будет очень приятно сыграть против «Ювентуса»
26 ноября 2019
19:16
Руди Гарсия: «Семак построил организованную команду, оборону которой трудно раскачать»
5
14 октября 2019
16:28
Фото
«Лион» назначил главным тренером Руди Гарсию
2
01:00
Основные кандидаты на пост главного тренера «Лиона» – Руди Гарсия и Блан
1
23 мая 2019
08:51
Гарсия покинет пост главного тренера «Марселя»
25 апреля 2019
15:47
Конте – приоритетный вариант для «Милана» на замену Гаттузо. В списке – Сарри и Гарсия
2
17 октября 2018
06:54
«Марсель» хочет продлить контракт с тренером перед матчем с «ПСЖ»
17 мая 2018
01:13
Руди Гарсия: «Нам не стыдно за разгром от «Атлетико» в финале Лиги Европы»
2
16 мая 2018
06:44
Тренер «Марселя» Гарсия: «Хорошо, что сыграем с «Атлетико» в одном единственном матче»
7 мая 2018
09:15
Видео
Тренер «Марселя» Гарсия катался по земле, прося назначить пенальти
8
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25.03.2016 21:30
Рамос травмировался перед «Эль-Класико». Бердыев не возглавит «Спартак». Дайджест событий дня
«Барселона» планирует приобрести Озила. «МЮ» предложил контракт Ибрагимовичу. Бекхэм зовет Роберто Карлоса работать тренером в «Майами». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
20.01.2016 19:00
Почему Спаллетти вернулся в «Рому»
После двух лет безделья Лучано Спаллетти занялся делом. Мы расскажем, почему тренера сначала встретили овациями, а позже освистали.
2
13.01.2016 23:55
«Рома» уволила Гарсию. Дель Боске уйдет из сборной Испании. Дайджест событий дня
«Порту» рассчитывает вернуть Виллаш-Боаша. «Спартак» нацелился на Гуарина. «Манчестер Юнайтед» может купить Доннарумму. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
09.01.2016 19:30
«Рома» - «Милан». Гарсия vs Михайлович
Центральная игра 19-го тура Серии А рискует стать последней для главных тренеров «Ромы» и «Милана». «Бомбардир» рассказывает о том, за счет чего наставники будут исправлять положение и радовать болельщиков.
1
22.12.2015 10:00
Кто станет чемпионом Серии А
Самый интересный за последние годы розыгрыш Серии А уходит на небольшой перерыв. «Бомбардир» подводит итоги первой части сезона и разбирается в шансах сразу пяти команд на чемпионский титул.
8
07.12.2015 19:35
Новые проделки Суареса и провал «Ливерпуля». Главные события европейского уик-энда
Преступление в Италии, спасительная находчивость Хитца и громкий скандал в стане «Лиона». «Бомбардир» рассказывает о самом главном, что подарили болельщикам футбольные выходные в Европе.
2
01.12.2015 14:10
Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Тренер «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из «Ромы» Руди Гарсии. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.
11
26.10.2015 09:00
16-летний голкипер «Милана» и преображение «Ювентуса». Главные события 9-го тура итальянской Серии А
«Фиорентина» оказалась не готова к роли лидера, «Ювентус» наконец-то сыграл без нервов, «Милан» победил с 16-летним вратарем в основе. «Бомбардир» представляет события, которые внесут 9-ый тур Серии А в историю итальянского футбола.
1
05.10.2015 15:00
День, когда «Милан» остановился. Главные события 7-го тура итальянской Серии А
«Карпи» одержал первую победу, «Фиорентина» стала единоличным лидером чемпионата, а «Милану» надоело подниматься с колен. «Бомбардир» рецензирует все, что увидел новом туре чемпионата Италии.
2
29.09.2015 11:59
«Фиорентина» вышла на первое место, «Торино» - в тройке. Главные события 6-го тура итальянской Серии А
«Ювентус» опять проиграл, «Рома» отметила день рождения Тотти, «Фиорентина» показала свой потенциал. «Бомбардир» рассказывает о самом интересном в новом туре чемпионата Италии.
25.09.2015 12:00
Укрощение строптивого. Главные события 5-го тура итальянской Серии А
«Интер» продолжает побеждать, «Ювентус» − терять очки, а «Милан» будит спящего гиганта. Эти и другие темы в обзоре очередного тура чемпионата Италии, который в этот раз состоялся прямо посередине рабочей недели.
1
03.09.2015 13:02
Дмитрий Шнякин: «Однажды чуть было не поставили комментировать спортивное расставление стаканчиков»
Самый стильный комментатор «НТВ-Плюс» Дмитрий Шнякин рассказал в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» о советах Уткина, гениальности Генича, конкурсе комментаторов, любви к Серии А и о том, как включить слово «судмедэксперт» в трансляцию матча.
10
31.08.2015 09:53
Дряхлая «синьора». Главные события 2-го тура итальянской Серии А
«Рома» побеждает «Ювентус», Карлос Бакка забивает первый гол на Апеннинах, у «Интера» появляется новый лидер. «Бомбардир» резюмирует основные новости второй недели чемпионата Италии .
6
30.08.2015 17:45
«Суонси» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1, «Рома» - «Ювентус» - 2:1, «Кубань» - ЦСКА -0:1. Онлайн событий дня
«Локомотив» принимает «Краснодар». «Суонси» попытается дать бой «МЮ». «Рома» сразится с «Ювентусом». «Бомбардир» следит за событиями вокруг главных матчей воскресенья.
1
22.08.2015 13:30
«Анжи» - «Урал» - 1:1, ЦСКА - «Ростов» - 2:1, «Верона» - «Рома» - 1:1. Онлайн событий дня
Продолжается 6-й тур РФПЛ. Стартует сезон в Италии. «Бомбардир» рассказывает читателям о главных событиях дня в режиме реального времени.
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17.01.2016 10:10
«Ищу русского миллионера, который готов терять деньги». Как увольняют тренеров в Европе
Зимнее трансферное окно – лучшее время не только для обновления состава. Именно в январе лучше подумать, тот ли тренер возглавляет команду. «Бомбардир» рассказывает о перестановках, которые уже случились в «Роме», «Порту», «Бетисе» и «Палермо».
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