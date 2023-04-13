Роналду прокомментировал увольнение Руди Гарсии из «Аль-Насра»

У Криша в контракте с «Аль-Насра», был прописан пункт, что он имеет право менять тренера....Все по контракту.
Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал увольнение Руди Гарсии с пост главного тренера «Аль-Насра».
«Приятно было работать с вами. Желаю всего наилучшего в будущем», — написал Роналду в соцсетях, опубликовав фотографию с Гарсией.
- Ранее сообщалось, что нападающий Роналду был недоволен Гарсией.
- Гарсия тренировал «Аль-Наср» с 2022 года.
- «Аль-Наср» отстает от лидера чемпионата Саудовской Аравии на 3 очка.
Фото: соцсети Криштиану Роналду.