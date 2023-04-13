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    Роналду прокомментировал увольнение Руди Гарсии из «Аль-Насра»

    Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал увольнение Руди Гарсии с пост главного тренера «Аль-Насра».

    «Приятно было работать с вами. Желаю всего наилучшего в будущем», — написал Роналду в соцсетях, опубликовав фотографию с Гарсией.

    • Ранее сообщалось, что нападающий Роналду был недоволен Гарсией.
    • Гарсия тренировал «Аль-Наср» с 2022 года.
    • «Аль-Наср» отстает от лидера чемпионата Саудовской Аравии на 3 очка.

    Фото: соцсети Криштиану Роналду.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +275

      dauzhhhhh 4 часа назад

      У Криша в контракте с «Аль-Насра», был прописан пункт, что он имеет право менять тренера....Все по контракту.

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