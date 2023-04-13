Роналду прокомментировал увольнение Руди Гарсии из «Аль-Насра»

Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал увольнение Руди Гарсии с пост главного тренера «Аль-Насра».

«Приятно было работать с вами. Желаю всего наилучшего в будущем», — написал Роналду в соцсетях, опубликовав фотографию с Гарсией.

Ранее сообщалось, что нападающий Роналду был недоволен Гарсией.

Гарсия тренировал «Аль-Наср» с 2022 года.

«Аль-Наср» отстает от лидера чемпионата Саудовской Аравии на 3 очка.

Фото: соцсети Криштиану Роналду.