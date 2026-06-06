Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Лига наций 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Лига чемпионов 2019/2020 Франция. Кубок 2019/2020 Франция. Кубок лиги 2019/2020 Франция. Лига 1 2019/2020 Франция. Лига 1 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Франция. Лига 1 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Франция. Кубок 2012/2013 Франция. Кубок лиги 2012/2013 Франция. Лига 1 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Франции 2011 Франция. Кубок 2011/2012 Франция. Кубок лиги 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Франция. Кубок 2010/2011 Франция. Кубок лиги 2010/2011 Франция. Лига 1 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Франция. Лига 1 2009/2010 Кубок Французской Лиги 2008/2009 Франция. Кубок 2008/2009 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008