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Руди Гарсия
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Руди Гарсия - статистика
Франция
20 февраля 1964 (62)
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Команда
И
В
П
Н
Бельгия
4
3
0
1
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
0 : 2
02.06.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
01.04.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
США
2 : 5
28.03.2026
Бельгия
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