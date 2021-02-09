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    Руди Гарсия - статистика

    Тренер
    Имя Руди
    Фамилия Гарсия
    Команда Аль-Наср
    Гражданство Франция
    Дата рождения 20 февраля 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лион 4 2 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.02.2021 Лион 5 : 1 Аяччо
    06.03.2021 Лион 5 : 2 Сошо
    08.04.2021 Ред Стар 2(4) : 2(5) Лион
    21.04.2021 Лион 0 : 2 Монако
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