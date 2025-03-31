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Руди Гарсия
Новости
Руди Гарсия - новости
Франция
20 февраля 1964 (62)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Стало известно, кто возглавит сборную Бельгии
22 июля
1
Стало известно, останется ли Гарсия главным тренером сборной Бельгии
20 июля
Тренер сборной Бельгии отреагировал на победу над США
7 июля
1
«Не знал, что 5 июля – День дурака:» тренер сборной Бельгии – об отмененной дисквалификации Балогуна
6 июля
7
Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал 0:0 с Ираном
22 июня
1
Тренер сборной Бельгии оценил результат матча с Египтом
16 июня
Руди Гарсия оценил опыт работы с Роналду
2025.03.31 21:21
Тренер сборной Бельгии сделал заявление о возвращении Куртуа
2025.02.27 20:35
1
Новый тренер сборной Бельгии хочет вернуть Куртуа, Де Брюйне и Лукаку
2025.01.24 20:33
1
Назван сменщик Тедеско в сборной Бельгии
2025.01.24 11:50
2
«Надо было его уволить еще на презентации»: президент «Наполи» – о бывшем тренере
2023.12.23 11:36
1
Руди Гарсия прокомментировал увольнение из «Наполи»
2023.11.16 09:27
1
Фото
«Наполи» объявил о назначении нового тренера
2023.11.14 18:30
2
«Наполи» определился с новым главным тренером
2023.11.13 13:59
1
«Наполи» выбрал потенциального преемника для Руди Гарсии
2023.10.09 23:50
«Наполи» поставил ультиматум главному тренеру
2023.10.09 21:56
1
Тренер «Наполи» прокомментировал первый гол Хвичи за полгода
2023.09.28 12:32
Руководство «Наполи» поставило ультиматум тренеру Гарсии
2023.09.26 18:40
Фото
Конфликт в «Наполи»: тренер поссорился с лучшим бомбардиром
2023.09.25 10:48
1
Фото
«Наполи» назвал имя нового главного тренера
2023.06.15 22:22
1
Фото
Роналду прокомментировал увольнение Руди Гарсии из «Аль-Насра»
2023.04.13 17:42
«Аль-Наср» уволил Руди Гарсию – им был недоволен Роналду
2023.04.13 17:06
1
Роналду недоволен главным тренером «Аль-Насра»
2023.04.11 22:51
3
Тренер «Аль-Насра» прокомментировал покер Роналду
2023.02.10 11:31
2
Тренер «Аль-Насра» прокомментировал дебютный гол Роналду
2023.02.04 12:12
1
Тренер «Аль-Насра»: «Роналду вернется в Европу»
2023.01.28 21:20
2
Тренер «Аль-Насра» заявил о причастности Роналду к вылету команды из Суперкубка Саудовской Аравии
2023.01.27 14:30
Тренер «Аль-Насра»: «Важно, чтобы футболисты не пытались постоянно пасовать Роналду»
2023.01.23 15:01
Тренер «Аль-Насра» оценил дебют Роналду
2023.01.23 07:33
Азар встретился с тренером «Аль-Насра»
2023.01.14 11:11
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