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Аль-Наср
Руди Гарсия
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
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Все новости
16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
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15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
1
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
5
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
4
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
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Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
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Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
3
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
12
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
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11:04
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В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
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Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
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Руди Гарсия - новости
Тренер
Имя
Руди
Фамилия
Гарсия
Команда
Аль-Наср
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 февраля 1964
Статистика
Новости
Статьи
Посты
11 апреля
22:51
Роналду недоволен главным тренером «Аль-Насра»
3
10 февраля
11:31
Тренер «Аль-Насра» прокомментировал покер Роналду
2
4 февраля
12:12
Тренер «Аль-Насра» прокомментировал дебютный гол Роналду
1
28 января
21:20
Тренер «Аль-Насра»: «Роналду вернется в Европу»
4
27 января
14:30
Тренер «Аль-Насра» заявил о причастности Роналду к вылету команды из Суперкубка Саудовской Аравии
23 января
15:01
Тренер «Аль-Насра»: «Важно, чтобы футболисты не пытались постоянно пасовать Роналду»
07:33
Тренер «Аль-Насра» оценил дебют Роналду
14 января
11:11
Азар встретился с тренером «Аль-Насра»
9 января
11:34
«Похоже на приезд Пеле в США». Тренер «Аль-Насра» – о подписании Роналду
2 января
12:48
«Сначала я пытался привезти Месси». Тренер «Аль-Насра» пошутил о переходе Роналду
2
13 декабря 2022
17:38
Тренер «Аль-Насра» высказался о возможном подписании Роналду
16 марта 2022
18:56
Руди Гарсия подтвердил, что вел переговоры с «МЮ»: «Собеседование прошло хорошо»
13 января 2022
07:42
Шевченко может получить 20 миллионов за увольнение из «Дженоа»
5
26 мая 2021
10:42
Гарсия – об интересе «Спартака» и клубов РПЛ: «Это не команды из топ-лиг»
19
24 мая 2021
07:59
Гарсия покинул пост главного тренера «Лиона». Им интересовался «Спартак»
3 мая 2021
21:19
Metaratings: тренер «Лиона» Гарсия может возглавить «Спартак»
3
4 марта 2021
07:59
Фавр может возглавить «Лион»
20 августа 2020
08:52
Тренер «Лиона» Гарсия: «Удача полностью отвернулась от нас на старте матча с «Баварией»
3
19 августа 2020
15:58
Руди Гарсия: «У «Баварии» нет слабых мест»
16 августа 2020
01:42
Видео
Гарсия – о победе над «Манчестер Сити»: «Лион» выиграл тактическую битву. Нам очень помогли замены»
1
20 февраля 2020
16:55
Руди Гарсия: «Как сдержать Роналду? Он должен остановиться на границе Лиона и решить, что не хочет играть тут»
1
16 декабря 2019
15:47
Руди Гарсия: «Невероятное испытание для «Лиона». Будет очень приятно сыграть против «Ювентуса»
26 ноября 2019
19:16
Руди Гарсия: «Семак построил организованную команду, оборону которой трудно раскачать»
5
14 октября 2019
16:28
Фото
«Лион» назначил главным тренером Руди Гарсию
2
01:00
Основные кандидаты на пост главного тренера «Лиона» – Руди Гарсия и Блан
1
23 мая 2019
08:51
Гарсия покинет пост главного тренера «Марселя»
25 апреля 2019
15:47
Конте – приоритетный вариант для «Милана» на замену Гаттузо. В списке – Сарри и Гарсия
2
17 октября 2018
06:54
«Марсель» хочет продлить контракт с тренером перед матчем с «ПСЖ»
17 мая 2018
01:13
Руди Гарсия: «Нам не стыдно за разгром от «Атлетико» в финале Лиги Европы»
2
16 мая 2018
06:44
Тренер «Марселя» Гарсия: «Хорошо, что сыграем с «Атлетико» в одном единственном матче»
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