Тренер «Аль-Насра» заявил о причастности Роналду к вылету команды из Суперкубка Саудовской Аравии

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия оценил игру нападающего Криштиану Роналду.

Португалец ни разу не забил в 2 официальных матчах за новую команду.

В четверг «Аль-Наср» вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии от «Аль-Иттихада» (1:3).

Роналду не реализовал голевой момент в конце 1-го тайма.

Через 28 секунд после этого соперник сделал счет 2:0 в свою пользу.

«Одним из моментов, повлиявших на ход матча, стала упущенная Криштиану возможность в первом тайме», – сказал Гарсия после игры.

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