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Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста

Сегодня, 18:21
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«Кайрат» не сможет провести августовский матч в квалификации еврокубков у себя в Алматы. Причина – концерт Канье Уэста.

«В связи с проведением 14 августа концерта Канье Уэста на Центральном стадионе города Алматы, который приходится на период проведения домашнего матча третьего квалификационного раунда еврокубков, домашняя арена ФК «Кайрат» будет недоступна для организации и проведения встречи.

Учитывая сложившиеся обстоятельства и плотный календарь еврокубкового противостояния, клуб обратился в УЕФА с просьбой о переносе места проведения потенциального домашнего матча третьего квалификационного раунда. По итогам рассмотрения данного обращения проведение встречи было согласовано в городе Туркестан на стадионе «Туркестан Арена», – написал клуб.

  • На этой неделе в 1-м матче 2-го отборочного матча Лиги чемпионов «Кайрат» уступил в гостях кипрской «Омонии» (0:1).
  • В прошлом сезоне «Кайрат» дошел до общего этапа Лиги чемпионов.
  • За команду выступает бывший игрок «Краснодара» Александр Мартынович.

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Источник: телеграм-канал «Кайрата»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат
Комментарии (2)
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...уефан
1784907885
...я так понимаю, что это казахский акын?... Вот, вам и рэп на казахском! Не слышали такого? И не дай Бог вам этого услышать...
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Mirak92
1784909822
Он же дурачек с биполяркой. его в штатах то особо не любят. Казахи любит кал подбирать. Главное что бы имя у этого кала было, для понтов
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