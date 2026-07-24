Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста

«Кайрат» не сможет провести августовский матч в квалификации еврокубков у себя в Алматы. Причина – концерт Канье Уэста.
«В связи с проведением 14 августа концерта Канье Уэста на Центральном стадионе города Алматы, который приходится на период проведения домашнего матча третьего квалификационного раунда еврокубков, домашняя арена ФК «Кайрат» будет недоступна для организации и проведения встречи.
Учитывая сложившиеся обстоятельства и плотный календарь еврокубкового противостояния, клуб обратился в УЕФА с просьбой о переносе места проведения потенциального домашнего матча третьего квалификационного раунда. По итогам рассмотрения данного обращения проведение встречи было согласовано в городе Туркестан на стадионе «Туркестан Арена», – написал клуб.
- На этой неделе в 1-м матче 2-го отборочного матча Лиги чемпионов «Кайрат» уступил в гостях кипрской «Омонии» (0:1).
- В прошлом сезоне «Кайрат» дошел до общего этапа Лиги чемпионов.
- За команду выступает бывший игрок «Краснодара» Александр Мартынович.