Два российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций

Российский вратарь Иван Коновалов сменил команду в чемпионате Казахстана, перебравшись из «Алтая» в «Елимай».

Клуб из Семея сообщил о трансфере в своем телеграм-канале. Это 16-я команда в карьере Коновалова.

«Елимай» 9 июля сыграет в 1-м отборочном раунде Лиги конференций в гостях с «Алашкертом».

Коновалов – воспитанник «Спартака» и играл за молодежную команду красно-белых. Помимо москвичей и «Алтая», он выступал за «Рубин», «Урал», «Балтику», «Амкар», СКЧФ, «Астрахань», сербские «Раднички Ниш» и «ОФК Бачка», беларуские «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо Минск», шотландский «Ливингстон», казахстанский «Тобол» и азербайджанский «Туран Товуз».

В этом году 31-летний голкипер провел за «Алтай» 14 матчей, пропустил 16 голов, сыграл на ноль в 3 встречах. Вчера он сыграл 1-ю встречу за «Елимай» и не пропустил голов.

БАТЭ сообщил, что заключил контракт с атакующим полузащитником Ярославом Храмцевичем.

На этой неделе он провел 1-ю игру за клуб.

БАТЭ 7 июля сыграет в 1-м отборочном раунде Лиги конференций в гостях с «Эльбасани».

Последние полтора года россиянин провел в минском «Юни Икс Лабс», где в 46 матчах забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

18-летний уроженец Санкт-Петербурга перебрался в Беларусь в 10-летнем возрасте.

Храмцевич занимался футболом в школе минского «Динамо», в 2021-2024 годах выступал за юношеские команды столичного клуба.

Отметим, что еще один участник Лиги конференций «Ноа» (стартует со 2-го отборочного раунда) ранее расстался с российским голкипером Алексеем Площадным.