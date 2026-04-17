Селюк: «Зенит» мог бы выиграть Лигу конференций»

Сегодня, 18:41

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что «Зенит» способен выиграть еврокубковый турнир в случае снятия бана.

«Норвежский «Буде-Глимт» выходит в плей-офф Лиги чемпионов. «Олимпиакос» выигрывает Лигу конференций. Это команды из далеко не самых сильных европейских чемпионатов.

У норвежского клуба бюджет небольшой, они из провинции, но они не воруют деньги с трансферов, а вкладывают в футбол, создают команду и зарабатывают на участии в Лиге чемпионов.

С текущим составом «Зенит» так же мог бы играть в плей-офф Лиги чемпионов. Если «Буде-Глимт» там играет, почему они не могут? Но не выиграли бы точно, а вот Лигу конференций – по силам.

Раз греческая команда выигрывала, то российская – тем более. Уровень греческого чемпионата гораздо ниже РПЛ. «Зенит» мог бы выиграть этот турнир», – сказал Селюк.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Лига конференций Зенит Селюк Дмитрий
