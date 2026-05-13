Бубнов оценил потасовку двух игроков ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об инциденте на 35-й минуте матча 29-го тура РПЛ между «Пари НН» и ЦСКА.
- Вратарь Владислав Тороп и защитник Жоао Виктор устроили потасовку прямо на поле.
- Бразилец хватал оппонента за шею.
- Конфликт прекратил судья Андрей Прокопов. Также вмешался Дмитрий Баринов.
«Я так и не понял, что Виктор хотел? Тороп пошeл уже водичку пить после очередного момента. Вообще никакой там его ошибки не было.
Чего он вдруг, ни с того ни с сего, и на каком языке он на него накатил? Тороп остановился, повернулся, и там драка чуть не началась.
Я так и не понял, что за претензии он ему предъявлял. Но это может рассказать только Тороп или Виктор», – заявил Бубнов.
- Армейцы на выезде одержали гостевую победу со счетом 2:1.
- Они проигрывали до 88-й минуты. 18-летний Имран Фиров оформил 1+1.
Источник: «Коммент.Шоу»