Бубнов оценил потасовку двух игроков ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об инциденте на 35-й минуте матча 29-го тура РПЛ между «Пари НН» и ЦСКА.

Вратарь Владислав Тороп и защитник Жоао Виктор устроили потасовку прямо на поле.

Бразилец хватал оппонента за шею.

Конфликт прекратил судья Андрей Прокопов. Также вмешался Дмитрий Баринов.

«Я так и не понял, что Виктор хотел? Тороп пошeл уже водичку пить после очередного момента. Вообще никакой там его ошибки не было.

Чего он вдруг, ни с того ни с сего, и на каком языке он на него накатил? Тороп остановился, повернулся, и там драка чуть не началась.

Я так и не понял, что за претензии он ему предъявлял. Но это может рассказать только Тороп или Виктор», – заявил Бубнов.