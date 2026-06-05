Подробности трансфера форварда Аугусто в «Зенит»

Петербургский «Зенит» согласовал переход нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто за 22 миллиона евро.

Об этом сообщил аккаунт Dik Futbol в соцсети X. 17 миллионов евро из этой суммы составят фиксированный платeж, ещe 5 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов. Кроме того, турецкий клуб получит 10% от любой последующей перепродажи футболиста.