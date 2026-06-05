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Подробности трансфера форварда Аугусто в «Зенит»

Сегодня, 18:25
9

Петербургский «Зенит» согласовал переход нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто за 22 миллиона евро.

Об этом сообщил аккаунт Dik Futbol в соцсети X. 17 миллионов евро из этой суммы составят фиксированный платeж, ещe 5 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов. Кроме того, турецкий клуб получит 10% от любой последующей перепродажи футболиста.

  • Аугусто выступает за «Трабзонспор» с лета 2025 года.
  • За это время 22-летний бразилец провeл 40 матчей во всех турнирах и отметился 15 забитыми мячами.
  • Контракт нападающего с турецким клубом рассчитан до лета 2029 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Трабзонспор Зенит Аугусто Фелипе
Комментарии (9)
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Desma
1780673529
Что-то он слишком чёрный. Не к добру это......😏
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Император 1
1780673822
За половину суммы Зенит мог себе Воробьёва купить, который точно не хуже.
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