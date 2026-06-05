Подробности трансфера форварда Аугусто в «Зенит»

Петербургский «Зенит» согласовал переход нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто за 22 миллиона евро.
Об этом сообщил аккаунт Dik Futbol в соцсети X. 17 миллионов евро из этой суммы составят фиксированный платeж, ещe 5 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов. Кроме того, турецкий клуб получит 10% от любой последующей перепродажи футболиста.
- Аугусто выступает за «Трабзонспор» с лета 2025 года.
- За это время 22-летний бразилец провeл 40 матчей во всех турнирах и отметился 15 забитыми мячами.
- Контракт нападающего с турецким клубом рассчитан до лета 2029 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»