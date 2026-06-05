Официально назван клуб, где Осинькин начнет новый сезон

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин остается в клубе. Такое заявление сделал владелец Борис Ротенберг.
«Осинькин остается в клубе, работает очень здорово с молодежью. Он это показал в «Чертаново», «Крыльях Советов». В конце этого сезона у него получилось создать команду. Арендованные футболисты уходят, но он собирает команду. Задача на следующий сезон – выйти в РПЛ», – сказал Ротенберг.
- «Пари НН» и «Сочи» вылетели из РПЛ по итогам сезона-2025/26.
- Осинькин возглавляет сочинцев с сентября прошлого года. По ходу сезона тренер сменил испанца Роберта Морено, который с тех пор не может найти новую работу.
- В 2021 году тренер вывел из Первой лиги в РПЛ «Крылья Советов».
Источник: «Матч ТВ»