Официально назван клуб, где Осинькин начнет новый сезон

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин остается в клубе. Такое заявление сделал владелец Борис Ротенберг.

«Осинькин остается в клубе, работает очень здорово с молодежью. Он это показал в «Чертаново», «Крыльях Советов». В конце этого сезона у него получилось создать команду. Арендованные футболисты уходят, но он собирает команду. Задача на следующий сезон – выйти в РПЛ», – сказал Ротенберг.