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Официально назван клуб, где Осинькин начнет новый сезон

5 июня, 14:31
7

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин остается в клубе. Такое заявление сделал владелец Борис Ротенберг.

«Осинькин остается в клубе, работает очень здорово с молодежью. Он это показал в «Чертаново», «Крыльях Советов». В конце этого сезона у него получилось создать команду. Арендованные футболисты уходят, но он собирает команду. Задача на следующий сезон – выйти в РПЛ», – сказал Ротенберг.

  • «Пари НН» и «Сочи» вылетели из РПЛ по итогам сезона-2025/26.
  • Осинькин возглавляет сочинцев с сентября прошлого года. По ходу сезона тренер сменил испанца Роберта Морено, который с тех пор не может найти новую работу.
  • В 2021 году тренер вывел из Первой лиги в РПЛ «Крылья Советов».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Сочи Осинькин Игорь
Комментарии (7)
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АК 68
1780659397
Не новость, уже 100 раз писали, повторяете одно и тоже.
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Император 1
1780659602
Вы совсем д***** сто раз уже это написали
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andr2112
1780660202
Так написали, будто это - супер-пупер новость или в какой-то другой клуб (кроме "Сочи) его приобрел)
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