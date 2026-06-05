Аршавин ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008

Бывший нападающий сборной Андрей Аршавин отреагировал на слова Рафаэля ван дер Ваарта о матче на Евро-2008.

Ранее экс-полузащитник национальной команды Нидерландов заявил: «Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России... Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на 1-й минуте. Мы больше не справлялись».

В 1/4 финала того турнира Россия победила Нидерланды со счетом 3:1, забив два мяча в дополнительное время.

В полуфинале Россия проиграла Испании (0:3).

«Ну, сказал он это и сказал. И что теперь? Меня это никак вообще не оскорбило.

Значит, ван дер Варт засомневался в другом голландце – Верхейене, который нас великолепно подготовил», – сказал Аршавин.