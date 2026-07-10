Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джикия объяснил, зачем вернулся в «Локо»

10 июля, 17:11
2

Новичок «Локомотива» Георгий Джикия высказался о возвращении в клуб.

– Для чего ты вернулся в «Локомотив»?

– Хочется добиваться больших результатов. И есть четкое понимание того, что интересы команды превыше всего. Отдам всего себя, чтобы быть полезным клубу.

– В «Локомотиве» этой зимой выбрали нового капитана, есть сформированный костяк. Ты чувствуешь, что можешь стать в команде центром притяжения?

– Здесь молодой коллектив, где каждый игрок – яркая личность. С Митрюшкиным мы давно знакомы, в 2018 году проходили в Италии восстановление после травм. Да и в целом многих ребят знаю давно, в том числе и по сборной. Зелимхана Бакаева, например. Никакой раскачки не потребуется. Если нужен будет какой-то совет, я всегда рядом. Но быть пришедшим дядькой, который кому-то что-то рассказывает, мне не хочется. Я такой же футболист, как и все. И спрос с меня аналогичный.

  • 32-летний Джикия в минувшем сезоне провел 17 матчей за «Антальяспор», забил 2 гола.
  • Срок его контракта с «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года.
  • Джикия становился чемпионом России со «Спартаком».

Еще по теме:
Галактионов оценил игру Джикии в матче со «Спартаком»
Джикия рассказал, какие отношения у него со «Спартаком» сейчас
Джикия: «С еврокубками я попрощался» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Джикия Георгий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1783706468
Давай Георгий удачи ...
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
74
Глава «Локо» ответил, сделал ли «ПСЖ» предложение по Батракову
20:28
Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Локомотиву» в большинстве (0:1)
20:01
1
Хабиб заявил о большом конфликте в «Реале»: «Не знаю, справится ли с этим Моуринью»
19:19
1
Видео«Спартак» подколол «Зенит» и «Динамо» в ролике с презентацией первого летнего новичка
18:52
9
Овечкин назвал желаемый финал ЧМ-2026
18:39
3
Аршавин дал совет Тюкавину насчет трансфера в Европу
18:24
2
Саудовский клуб готовит предложение Кейну
18:17
2
ВидеоДзюба составил топ-3 самых красивых голов в карьере
17:57
1
Экс-зенитовец не хочет возвращаться в клуб Роналду
17:43
Все новости
Все новости
Игдисамов назвал задачу ЦСКА на сезон
20:24
Аршавин дал совет Тюкавину насчет трансфера в Европу
18:24
2
ВидеоДзюба составил топ-3 самых красивых голов в карьере
17:57
1
Губерниев оценил шансы «Спартака» против «Зенита»
17:32
3
Фото⚡️ «Спартак» объявил о первом летнем трансфере
17:09
18
«Зенит» определился с ценой на Барриоса
16:58
5
Агент Батракова отреагировал на интерес из Турции
15:30
Фото«Зенит» показал форму на сезон-2026/27
14:54
10
Мостовой сравнил сборные России, Норвегии и Египта
14:26
«Зенит» готов заплатить 40 миллионов за Данило
14:10
30
ФотоПолузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
13:50
«Зениту» хотят продать игрока сборной Парагвая за 20 миллионов
13:41
13
«Зенит» попрощался с игроком, который бесплатно ушел в «Ростов»
12:59
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче с 7 голами
12:50
4
Экс-тренер «Спартака» – о Батракове в «ПСЖ»: «Их уровни немножко несопоставимы»
12:29
1
Фото«Ростов» расстался с двумя молодыми игроками
12:07
ФотоИгрок «Зенита» перешел в «Ростов»
11:26
11
Агент Дзюбы сказал, может ли игрок начать сезон без клуба
10:54
7
Агент Кругового раскритиковал РФС из-за Луиса Энрике, которого оценили выше
10:14
5
ФотоКлуб РПЛ расстался с центрфорвардом
09:36
Экс-игрок «Динамо» объяснил, почему Тюкавин может перейти в «Зенит»
09:15
3
Парада стал игроком «Спартака»
08:17
27
ВидеоБузова перепутала футбол с хоккеем
00:47
8
Россиянин из «Интера Майами» рассказал о встрече с Месси
00:29
Мостовой: «Александр Мостовой не просто языком чешет, а видит футбол с Останкинской башни»
Вчера, 23:59
3
Агент Дзюбы недоволен, что Артема не включили в список 33 лучших от РФС
Вчера, 23:43
4
Орлов определил главного соперника «Зенита» по золотой гонке РПЛ
Вчера, 23:37
4
Селюк ответил, когда с России снимут бан
Вчера, 23:27
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+