Джикия объяснил, зачем вернулся в «Локо»

Новичок «Локомотива» Георгий Джикия высказался о возвращении в клуб.

– Для чего ты вернулся в «Локомотив»?

– Хочется добиваться больших результатов. И есть четкое понимание того, что интересы команды превыше всего. Отдам всего себя, чтобы быть полезным клубу.

– В «Локомотиве» этой зимой выбрали нового капитана, есть сформированный костяк. Ты чувствуешь, что можешь стать в команде центром притяжения?

– Здесь молодой коллектив, где каждый игрок – яркая личность. С Митрюшкиным мы давно знакомы, в 2018 году проходили в Италии восстановление после травм. Да и в целом многих ребят знаю давно, в том числе и по сборной. Зелимхана Бакаева, например. Никакой раскачки не потребуется. Если нужен будет какой-то совет, я всегда рядом. Но быть пришедшим дядькой, который кому-то что-то рассказывает, мне не хочется. Я такой же футболист, как и все. И спрос с меня аналогичный.