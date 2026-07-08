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  • Раскрыта реальная позиция ФИФА и УЕФА по снятию бана с России

Раскрыта реальная позиция ФИФА и УЕФА по снятию бана с России

Сегодня, 12:58
12

Рекомендации Международного олимпийского комитета, призвавшего отменить бан россиян во всех видах спорта, не изменил позицию ФИФА и УЕФА.

Сборную России и клубы РПЛ пока не собираются возвращать в международные турниры, утверждает The Telegraph.

Отдельные спортивные федерации имеют право по-своему трактовать решение МОК.

  • Сборную России и клубы РПЛ отстранили от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.
  • За 4,5 года российская национальная команда пропустила два чемпионата мира и Евро-2024, проводя в течение этого периода только товарищеские матчи.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (12)
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алдан2014
1783506503
А чё,кто то думал иначе? На нашем сайте точно единогласие.
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Freyd
1783507357
МОК хочет наверно взнос с России срубить и опять запретить
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VVM1964
1783509243
Ну вот - ложный шухер 🤷‍♂️😪
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ilich55
1783511716
Только бомба сумела раскрыть реальную позицию ФИФА и УЕФА. До этого ФИФА и УЕФА держали заговор типа бана в строжайшем секрете.🤣
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evgevg13
1783512426
Да вы что? Неужели? Кто бы мог подумать...
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FCSpartakM
1783513682
ну год как минимум все равно ждать
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alefreddy
1783515774
бан бан и мимо
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vvv123
1783517933
Надо их бомбой в чувство привести. Ядерной!
Ответить
vvv123
1783517942
Надо их бомбой в чувство привести. Ядерной!
Ответить
vvv123
1783517959
Надо их бомбой в чувство привести. Ядерной!
Ответить
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