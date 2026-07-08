Раскрыта реальная позиция ФИФА и УЕФА по снятию бана с России

Рекомендации Международного олимпийского комитета, призвавшего отменить бан россиян во всех видах спорта, не изменил позицию ФИФА и УЕФА.

Сборную России и клубы РПЛ пока не собираются возвращать в международные турниры, утверждает The Telegraph.

Отдельные спортивные федерации имеют право по-своему трактовать решение МОК.