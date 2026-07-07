Воробьев высказался об интересе «Спартака»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что ничего не знает по поводу интереса к себе от «Спартака» и других команд.
«Мое будущее в «Локомотиве»? Тренируюсь и готовлюсь к сезону с «Локомотивом».
Не знаю, кто пишет про интерес от «Спартака». Мне ничего не известно по поводу интереса от других команд.
А по будущему: у меня еще год контракта и есть желание остаться в «Локомотиве», – сказал Воробьев.
Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Краснодара» и ЦСКА.
- 28-летний Воробьев в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 34 матча, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 6 миллионов евро.
- Срок контракта нападающего с красно-зелеными рассчитан до середины 2027 года.
Источник: Sport24