Воробьев высказался об интересе «Спартака»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что ничего не знает по поводу интереса к себе от «Спартака» и других команд.

«Мое будущее в «Локомотиве»? Тренируюсь и готовлюсь к сезону с «Локомотивом».

Не знаю, кто пишет про интерес от «Спартака». Мне ничего не известно по поводу интереса от других команд.

А по будущему: у меня еще год контракта и есть желание остаться в «Локомотиве», – сказал Воробьев.

Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Краснодара» и ЦСКА.