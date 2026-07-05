Названа сумма, которую ЦСКА и «Краснодар» предлагают за Воробьева

Интерес к нападающему «Локомотива» Дмитрию Воробьеву сейчас проявляют ЦСКА и «Краснодар».
При этом клубы готовы предложить за форварда лишь 4 миллиона евро плюс бонусы. «Локомотив» хочет получить больше. При этом, в контракте у Воробьева прописаны отступные в размере 13 миллионов. Но, вероятно, в московском клубе понимают, что в случае конкретного предложения, отпускать форварда придется за меньшие деньги.
Сообщается, что «Локомотиву» так и не удалось договориться с Воробьевым по новому контракту. При этом переговоры усложняются еще тем, что футболист отказывается обсуждать новый договор без своего агента, чего хочет московский клуб.
- 28-летний Воробьев в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 34 матча, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 6 миллионов евро.
- Срок контракта нападающего с красно-зелеными рассчитан до середины 2027 года.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»