Названа сумма, которую ЦСКА и «Краснодар» предлагают за Воробьева

Интерес к нападающему «Локомотива» Дмитрию Воробьеву сейчас проявляют ЦСКА и «Краснодар».

При этом клубы готовы предложить за форварда лишь 4 миллиона евро плюс бонусы. «Локомотив» хочет получить больше. При этом, в контракте у Воробьева прописаны отступные в размере 13 миллионов. Но, вероятно, в московском клубе понимают, что в случае конкретного предложения, отпускать форварда придется за меньшие деньги.

Сообщается, что «Локомотиву» так и не удалось договориться с Воробьевым по новому контракту. При этом переговоры усложняются еще тем, что футболист отказывается обсуждать новый договор без своего агента, чего хочет московский клуб.