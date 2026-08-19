«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о ситуации в ЦСКА.

«Я не считаю, что вся проблема ЦСКА – исключительно в нападающих. Считаю, что проблема гораздо глубже. Согласен, что Мусаев выпал из игры, и не первый раз. Согласен, что Гонду не лучшим образом вошeл, даже несмотря на заработанный пенальти. Ровно год назад при Челестини эта же команда с этими же футболистами летела.

Почему при Челестини эти же игроки по пять-шесть человек неслись в штрафную? Пятый матч в следующем туре – дерби хромающих, «Локомотив» – ЦСКА. Там любой результат. Абсолютно любой результат. Это либо психология, либо игроки чуть разуверились в своих силах. Все вторые таймы ЦСКА уступает», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».