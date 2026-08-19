В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал скорый уход Артема Карпукаса и Алексея Батракова.

– Насколько сильно отразится на «Локомотиве» возможный уход Батракова и Карпукаса?

– Это футбол – люди всегда приходят и уходят. Таких качественных игроков не хочется терять любой команде. Ну ничего, будем двигаться дальше. Пожелаем им удачи. Повторюсь, что это футбол, так бывает.