В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал скорый уход Артема Карпукаса и Алексея Батракова.
– Насколько сильно отразится на «Локомотиве» возможный уход Батракова и Карпукаса?
– Это футбол – люди всегда приходят и уходят. Таких качественных игроков не хочется терять любой команде. Ну ничего, будем двигаться дальше. Пожелаем им удачи. Повторюсь, что это футбол, так бывает.
- «Локомотив» идет в РПЛ 12-м.
- В прошлом сезоне команда взяла бронзу.
- В следующем туре РПЛ «Локо» сыграет на выезде против ЦСКА (22 августа).
Источник: «РБ Спорт»