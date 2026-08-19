Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили

19 августа, 12:46
4

«Динамо» ведет переговор по переходу вингера Максимилиано Гутьерреса.

Он выступает в аргентинском «Индепендьенте» на правах аренды. Москвичи согласовали цену за игрока, принадлежащего «Уачипато», которая составит 7 миллионов евро.

При этом окончательно переход Гутьерреса еще не согласован. Идут переговоры по личному контракту вингера. Ожидается, что это будет договор по схеме 4+1.

Параллельно «Динамо» ведет работу по ряду других кандидатов.

  • 22-летний Гутьеррес в этом году в 15 матчах за «Индепендьенте» забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
  • Срок его контракта с аргентинским клубом рассчитан до конца 2026 года.
  • Он провел 7 матчей за сборную Чили, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
  • Гутьеррес выходил на замену в победном для чилийцев товарищеском матче против России в ноябре 2025 года.

Еще по теме:
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России 1
Маркиньос из «Спартака» назвал самого сложного защитника в РПЛ 6
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Динамо Индепендьенте Гутьеррес Максимилиано
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1787134835
Сомнительный трансфер.
Ответить
Foxitkuban
1787135500
Гутьеррес... Индепендьенте... Уачипато... Динамо вообще наших комментаторов не жалеет))))
Ответить
Цугундeр
1787135801
)) Костино наследство. " А на оставшиеся деньги, по совету друзей, я купил .." место в РПЛ на сезон 26-27.(
Ответить
рылы
1787140475
это прикол, что ли, платить 7 лямов за игрока, чей контракт истекает через 4 месяца? или тут опечатка?
Ответить
Главные новости
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
2
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
5
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
21
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Все новости
Все новости
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
21
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
20
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
11
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
6
Семак прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
12:58
Орлов опасается, что «Зенит» не победит «Ростов»
12:32
22
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
15
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
6
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+