«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили

«Динамо» ведет переговор по переходу вингера Максимилиано Гутьерреса.
Он выступает в аргентинском «Индепендьенте» на правах аренды. Москвичи согласовали цену за игрока, принадлежащего «Уачипато», которая составит 7 миллионов евро.
При этом окончательно переход Гутьерреса еще не согласован. Идут переговоры по личному контракту вингера. Ожидается, что это будет договор по схеме 4+1.
Параллельно «Динамо» ведет работу по ряду других кандидатов.
- 22-летний Гутьеррес в этом году в 15 матчах за «Индепендьенте» забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с аргентинским клубом рассчитан до конца 2026 года.
- Он провел 7 матчей за сборную Чили, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Гутьеррес выходил на замену в победном для чилийцев товарищеском матче против России в ноябре 2025 года.