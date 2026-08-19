«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили

«Динамо» ведет переговор по переходу вингера Максимилиано Гутьерреса.

Он выступает в аргентинском «Индепендьенте» на правах аренды. Москвичи согласовали цену за игрока, принадлежащего «Уачипато», которая составит 7 миллионов евро.

При этом окончательно переход Гутьерреса еще не согласован. Идут переговоры по личному контракту вингера. Ожидается, что это будет договор по схеме 4+1.

Параллельно «Динамо» ведет работу по ряду других кандидатов.