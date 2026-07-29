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Назначения судей на 2-й тур РПЛ

Сегодня, 15:29
14

РФС назначил арбитров на 2-й тур РПЛ.

31 июля (пятница)

«Родина» – «Ростов»: судья – Данил Набока

Помощники судьи – Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Игорь Писанко.

1 августа (суббота)

«Акрон» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: судья – Сергей Карасeв

Помощники судьи – Андрей Филипкин, Никита Матиеску; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Алексей Резников.

«Балтика»«Динамо» Москва: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.

2 августа (воскресенье)

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк

Помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Факел»: судья – Станислав Матвеев

Помощники судьи – Алексей Лунeв, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Эдуард Малый.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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рылы
1785328641
по традиции, поздравляем внезапно разбогатевшего фролова и всю его бригаду)
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Бумбраш
1785329582
Ну банда кукуяноляков в полном составе)))) чмыри
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АЛЕКС 58
1785329708
Ну Буланов споёт что нибудь не приятное,как за кубок мюллеру подпевал.
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рылы
1785329801
позор! тарасофские кукуяновцы подсунули нам своего проплаченного! стыд!
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...уефан
1785330076
...Соболь уже новый педикюр к пеналям готовит. Один - Кукуляк поставит, другой - Кукуян обеспечит)...
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Цугундeр
1785331094
))) Розовозадые бандерлоги забегали... Ку-КУ!) Не имей сто судей , а имей сто рублей.)ПАзоррр!!! Ведь именно на решающий матч со своим "Фармом")) Зенит выставил свой "основной судейский состав"!)) Дебилы (без исключений) на этот раз.(
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NewLife
1785331659
Два КУКУ на службе у блохастых🙃
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