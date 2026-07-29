«Краснодар» продлил контракт с участником плей-офф ЧМ-2026

«Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником Кевином Ленини до 30 июня 2029 года.
Этим летом Ленини принял участие в чемпионате мира-2026. Полузащитник сыграл в 4 встречах, отличился одним голом, а его сборная дошла до 1/16 финала, где уступила Аргентине (2:3).
«Дальше – больше!» – написали краснодарцы.
- 29-летний хавбек сборной Кабо-Верде выступает за «быков» с сентября 2022-го, когда перебрался в Россию из португальского «Шавиша».
- За два с половиной сезона в составе «Краснодара» Ленини провел 119 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 2 голевые передачи.
- В 2025 году Ленини помог «Краснодару» стать чемпионом.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»