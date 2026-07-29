«Краснодар» продлил контракт с участником плей-офф ЧМ-2026

«Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником Кевином Ленини до 30 июня 2029 года.

Этим летом Ленини принял участие в чемпионате мира-2026. Полузащитник сыграл в 4 встречах, отличился одним голом, а его сборная дошла до 1/16 финала, где уступила Аргентине (2:3).

«Дальше – больше!» – написали краснодарцы.