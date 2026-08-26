Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини рассказал, что его партнер по сборной Кабо-Верде Возинья мог перейти в клуб РПЛ.
– Ты не предлагал ему перебраться в Россию?
– Я сам – нет. Но перед тем как уехать в Чили, он сказал мне: «Знаешь, два российских клуба во мне заинтересованы». Я ему рассказал о положительных сторонах жизни в России, о чемпионате и условиях, которые здесь есть. Но, в конце концов, он выбрал свой путь…
– Знаешь, о каких клубах речь?
– Они точно из РПЛ. Кажется, одна команда только поднялась в лигу.
- В прошлом сезоне он провел за клуб из второй португальской лиги 19 матчей. В них его ворота поразили 23 раза, на ноль голкипер провел 6 встреч.
- На ЧМ-2026 голкипер пропустил в 4 играх 5 голов. Он провел 2 встречи на ноль.
- Сейчас Возинья в чилийском «Коло-Коло».
Источник: «Спорт-Экспресс»