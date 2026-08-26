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Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ

26 августа, 19:59
3

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини рассказал, что его партнер по сборной Кабо-Верде Возинья мог перейти в клуб РПЛ.

– Ты не предлагал ему перебраться в Россию?

– Я сам – нет. Но перед тем как уехать в Чили, он сказал мне: «Знаешь, два российских клуба во мне заинтересованы». Я ему рассказал о положительных сторонах жизни в России, о чемпионате и условиях, которые здесь есть. Но, в конце концов, он выбрал свой путь…

– Знаешь, о каких клубах речь?

– Они точно из РПЛ. Кажется, одна команда только поднялась в лигу.

  • В прошлом сезоне он провел за клуб из второй португальской лиги 19 матчей. В них его ворота поразили 23 раза, на ноль голкипер провел 6 встреч.
  • На ЧМ-2026 голкипер пропустил в 4 играх 5 голов. Он провел 2 встречи на ноль.
  • Сейчас Возинья в чилийском «Коло-Коло».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чили. Примера Россия. Премьер-лига Краснодар Коло-Коло Кабо-Верде Возинья Жозимар Диас Ленини Кевин
Комментарии (3)
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Дубина
1787765762
Блохи?
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evgevg13
1787765908
Если бы, да кабы...
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Интерес
1787773651
Старо.
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