Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини рассказал, что его партнер по сборной Кабо-Верде Возинья мог перейти в клуб РПЛ.

– Ты не предлагал ему перебраться в Россию?

– Я сам – нет. Но перед тем как уехать в Чили, он сказал мне: «Знаешь, два российских клуба во мне заинтересованы». Я ему рассказал о положительных сторонах жизни в России, о чемпионате и условиях, которые здесь есть. Но, в конце концов, он выбрал свой путь…

– Знаешь, о каких клубах речь?

– Они точно из РПЛ. Кажется, одна команда только поднялась в лигу.