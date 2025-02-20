Названа цель «Рубина» перед закрытием трансферного окна

«Рубин» изучает возможность подписания 25-летнего центрального защитника Мауро Бразила, ранее выступавшего за «Кобрелоа». Главный тренер казанцев Рашид Рахимов рассчитывает на уругвайского футболиста, но времени не оформление его перехода осталось мало.

Несмотря на то, что с 1 января Бразил стал свободным агентом, «Рубин» не сможет заключить с ним контракт в течение двух недель после закрытия трансферного окна. Этой опцией может воспользоваться только тот игрок, который получил указанный статус в текущий регистрационный период (с 23 января по 20 февраля).

Более выгодные условия имеет «Шериф», также претендующий на Бразила, – в Молдове трансферное окно открыто до 14 марта.