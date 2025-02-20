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Названа цель «Рубина» перед закрытием трансферного окна

«Рубин» изучает возможность подписания 25-летнего центрального защитника Мауро Бразила, ранее выступавшего за «Кобрелоа». Главный тренер казанцев Рашид Рахимов рассчитывает на уругвайского футболиста, но времени не оформление его перехода осталось мало.

Несмотря на то, что с 1 января Бразил стал свободным агентом, «Рубин» не сможет заключить с ним контракт в течение двух недель после закрытия трансферного окна. Этой опцией может воспользоваться только тот игрок, который получил указанный статус в текущий регистрационный период (с 23 января по 20 февраля).

Более выгодные условия имеет «Шериф», также претендующий на Бразила, – в Молдове трансферное окно открыто до 14 марта.

  • В прошлом году защитник провел 17 матчей за уругвайский «Серро Ларго», в которых забил 3 голи и отдал 1 передачу, а также 9 игр за чилийский «Кобрелоа», в котором отметился 1 ассистом.
  • В марте прошлого года Бразил провел 1-й матч в карьере за сборную Уругвая.
  • Трансферное окно в России закрывается сегодня.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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